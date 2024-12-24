«Всё, хана!»: как управляющая компания и застройщик в Ярославле боролись за право трубы чинить

Представители УК не пускали рабочих к трубам Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Утром 23 декабря у подъезда высотки на Институтской, 13 в Красноперекопском районе Ярославля собралась толпа работяг. Пока одни выгружали трубы из припаркованного рядом грузовика, другие потирали замерзшие руки и курили в ожидании команды от начальника. Один из мужичков сплюнул и эмоционально спросил:

— Вот не понимаю, на *** мы сюда приехали?

Этим утром у ЖК «Арена Парк» собрались представители застройщика и управляющей компании, чтобы проводить… Одни и те же работы. За возможность поменять трубы едва не пришлось драться. А еще несколько месяцев назад жильцам пришлось подавать в суд, чтобы добиться хоть каких-то подвижек.

Рабочие терпеливо ждали отмашки Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Консьержка перекрыла путь

Громких баталий или эмоциональных разборок у подъезда не было. Рабочие, представители УК и застройщика просто разбились на небольшие кучки и обсуждали происходящее. Оказалось, что пару часов назад пожилая консьержка буквально грудью перекрывала путь рабочим от застройщика. Затем на место вызвали полицию, но к 10 утра наряд уже уехал.

— Пока работаем, делаем все, что можно. Человек меняет стояки. Дальше будет видно. Будут они препятствовать или нет. Полиция приехала, мы объяснили, что меняем стояки, они уехали. После никого не было. Приехали слесари от управляющей компании, хотели заниматься тем же самым, но у них пока нет материалов, — рассказал Роман Мазаев, инженер компании «Наш дом», которая должна была выполнять работы от застройщика «Выбор».

Материалы выносили из грузовика Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Позже к дому подъехал молодой мужчина в черной куртке. Он пояснил, что представляет УК «Жилищный стандарт».

— Эти работы мы планировали сегодня начать своими силами. Вот у нас стоит бригада из шести человек, а они приехали делать то же самое. У нас идет судебный процесс, но мы-то просто обслуживаем дом, меняем то, что нужно менять срочно. И уже по факту, соответственно, наша компания собирается выдвигать иск застройщику. Чтобы получить компенсацию за ремонт, чтобы гарантийные обязательства были выполнены. Поскольку трубы все находятся в ненадлежащем состоянии, — рассказал Иван Морозов. Он исполняет обязанности начальника участка.

Так выглядит проблемная труба на 13-м этаже Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Иван объяснил: его цель организовать работу бригады от управляющей.

— А с застройщиком [есть] некий конфликт. Придется их, наверное, остановить. Застройщика я организовывать не собираюсь. Их, наверное, нужно попросить остановиться и дать какие-то разъяснения, — объяснил Иван Морозов.

«Дом бы смыло»

На вопрос о том, почему одну и ту же работу решили выполнять в один день обе компании, Иван ответил рассказом о конфликте, который портал 76.RU описывал ранее. Жильцы требуют заменить в доме системы ГВС и ХВС. Решили добиваться этого через суд от застройщика. Фирма «Выбор» не согласилась, что вина лежит на них, требовали, чтобы УК тоже несла ответственность, а суд привлек «Жилищный стандарт» в соответчики по делу.

— К общему согласию мы как-то не пришли, были разные мнения. Общались устно, и диалог шел такой: например, они предоставляют материал, мы — рабочую силу или наоборот. Но позиция [управляющей] компании в том, что гарантийные обязательства должны быть выполнены в полном объеме. С какой стати мы должны нести ответственность за застройщика? — объяснил Иван Морозов.

Буквально несколько дней назад управляющая компания в беседе с корреспондентом 76.RU сообщала, что проводить работы по замене систем ГВС и ХВС им бы «не хотелось». Это было после того, как застройщик сообщил, что готов выполнить ремонт за свой счет, а потом взыскать компенсацию с «Жилищного стандарта» без участия жильцов.

«Выбор» сообщил, что если управляющая не ответит на отправленное ранее письмо и не выйдет на диалог по поводу решения проблемы, ремонт будет делать сам застройщик. Даже повесили объявления в подъезде, чтобы оповестить жильцов, но их сорвали. В компании уверены, что это сделали представители УК. А в тот день, когда «Выбор» запланировал ремонт, приехали и работники от управляющей компании. Почему вышло именно так и «Жилищный стандарт» не инициировал ремонт раньше — вопрос.

Люди ждали работ в высотке несколько месяцев Источник: Алина Шибаева / 76.RU











По словам Ивана, настали такие времена, что менять трубу нужно срочно. Неудивительно, с учетом того, что суд тянется практически полгода.

Подающий стояк начал активно расходиться по сварочному шву, там очень много свищей, дефектов, ждать уже некогда. Перед праздниками нужно перестраховаться и сделать это срочно. Иван Морозов И. о. начальника участка

— Мы уже произвели замену стояка горячей воды на чердаке своими силами два года назад. Потому что если бы мы этого не сделали — дом бы смыло. Поэтому застройщик в принципе нам должен сказать спасибо. Мы поменяли железные трубы на пропиленовые, что вообще никак не мешает работоспособности дома, а это пытаются выставить причиной проблемы, которая сейчас существует. И если мы зайдем на чердак, будет видно, что там нет ни одной протечки. А на парковке, которую застройщик еще не сдал, — тропический ливень. Всё, что мы сделали, — это на благо дома, — произнес Иван.

Рабочие занимались своим делом, пока была возможность Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Неподалеку в форменной куртке стоял Алексей. Он — слесарь-сантехник. Говорит, что бывает в доме на Институтской, 13 каждый день. Он эмоционально развел руками:

— Хомуты ставлю. Всё, хана трубе. Не ремонтировал бы — отключили бы ГВС. Выживаем. Все эти свищи, прорывы, естественно, грозят затоплениями.

Чем больше проходило времени, тем громче вздыхали рабочие, оставшиеся без дела. Поначалу застройщик пытался договориться с управляющей. Мол, не хотите уходить — давайте поделим работу. Но, по словам Ивана, начальство в «Жилищном стандарте» оставалось непреклонным и запрещало предоставлять доступ к дому слесарям от застройщика.

Представитель застройщика рассказывал порталу 76.RU, что когда было решено ремонтировать трубы, жильцов предупредили об этом объявлениями. Но объявления в подъезде сорвали, в компании уверены, что это сделали представители УК Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Ситуация приобрела новый поворот, когда на место приехала Татьяна Крылова — мастер управляющей компании. После ее появления второй раз за утро под окнами многоэтажки появилась полицейская «буханка».

— [Вызвали полицию], потому что у застройщика нет разрешения на данные виды работ. А его выдают или жители, или управляющая. Мы хотим, чтобы застройщик освободил место и не производил данных работ без разрешения, — с ходу пояснила Татьяна Крылова.

Свои слова Татьяна подкрепила делом. Вместе с пенсионеркой-консьержем они буквально оградили телами доступ рабочим к трубе.

Женщины не собирались уходить Источник: предоставлено компанией-застройщиком

Татьяна осталась на месте, даже когда рабочие уже ушли.

— Сказали караулить, пока не будет принято какое-то решение, — просто объяснила она.

Бойкие женщины выгнали работяг Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Тем пришлось уйти, оставив инструменты Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Жильцы просят оградить технические помещения, чтобы туда не угодили дети Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Но чтобы сделать это, нужно завершить ремонт Источник: Алина Шибаева / 76.RU

Ситуация зашла в тупик: управляющая компания отказывалась пускать рабочих застройщика на объект, представитель компании-подрядчика давал объяснения полицейским. Смурной правоохранитель, комментируя ситуацию, устало вздохнул:

— У них вообще гражданско-правовые отношения. Полиция тут зачем? Пусть в суде решают. А то бумагомарательством каким-то занимаемся, будто дел больше нет.

Полиция дважды за утро приезжала на Институтскую Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Сами жильцы тоже устали от разборок между управляющей компанией и застройщиком. Двое пенсионеров стремительным шагом вышли из подъезда. Называть имена не захотели, но на вопрос о ситуации с трубами раздраженно высказались:

— Вы зайдите на любой этаж и посмотрите. Там железная труба находится в таком состоянии, что я даже не знаю, как выливали эти трубы. Дырка на дырке. Были жалобы, письма написаны, но УК с застройщиком всё судятся, что-то спорят, ищут, — рассказал наш пожилой собеседник.

— А как считаете, кто чинить-то должен? — спрашиваем.

Нам надо, чтобы хоть кто-то заменил. Лишь бы ерунда эта кончилась. Житель дома

Ближе к полудню история, тянущаяся с восьми утра, наконец разрешилась. Застройщик уступил, рабочие собрали и увезли материалы. На объекте остались только сотрудники от управляющей компании, выполняющие ремонт.

— Мы расцениваем последние события и их действия как не поддающиеся никакой логике. На протяжении всего этого времени и судебного разбирательства УК оставалась в стороне. И вот именно сегодня, когда застройщик приступает к обещанному жильцам ремонту, на арене появляется УК. Цирк, да и только. Именно после привлечения управляющей организации в качестве ответчика у сотрудников УК появилось желание провести работы. Резюмируя, можем оценить развитие ситуации как очередное вмешательство в инженерные системы здания. Без проекта, без расчетов, без необходимых согласований и не просто без привлечения застройщика, а наоборот, с отстранением, даже физическим, нас от данного процесса. Это просто вопиющее вмешательство. Даже публичное — с полицией и СМИ, — рассказали 76.RU в СЗ «Выбор».

Было решено установить полипропиленовые материалы вместо металла Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Одной из бригад пришлось уехать Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Пока не понятно, чем в итоге закончится история и чьи деньги будут покрывать ремонт. Судя по всему, управляющая компания планирует взыскать компенсацию с застройщика. В «Выборе» направили письмо в УК с просьбой пояснить, в каком объеме компания выполнит работы. Мы будем продолжать следить за этой историей.