Теперь будет отвечать УК? В деле о проблемах ЖК «Арена Парк» в Ярославле появились новые детали

Жильцы жаловались на проблемы с водой и протечки в подвале Источник: читатель 76.RU











В Ярославле появились новые детали судебных разборок, инициированных жильцами ЖК «Арена Парк» на Институтской улице, 13, в Красноперекопском районе. Ранее собственники квартир подали в суд на застройщика, требуя полностью заменить им системы горячего и холодного водоснабжения. Люди говорили, что в доме рвет трубы, а из кранов течет ржавая вода.

Застройщик ООО «Выбор» не был согласен, что отвечать за проблемы с трубами должен только он. В фирме пояснили, что имущество дома было передано управляющей компании «Жилищный стандарт», а значит, следить за состоянием ГВС и ХВС должны были представители УК. В «Выборе» потребовали привлечь «Жилищный стандарт» в качестве соответчика по делу. Представитель компании-застройщика сообщил порталу 76.RU, что суд согласился с данной точкой зрения.

— Суд на месте определил привлечь к участию в деле в качестве соответчика управляющую компанию УК «Жилищный стандарт» в соответствии со статьей 40 ГПК поскольку одним из оснований иска, в том числе, является качество воды и на это ссылаются истцы в первоначальном иске. Других оснований истцы не заявляли, а исполнителем коммунальной услуги надлежащим является управляющая компания, в связи с чем суд обязан, и считает невозможным рассмотрение дела без привлечения, в том числе, в качестве соответчика управляющую компанию, — говорится в аудио-протоколе заседания суда от 12 декабря 2024, который оказался в распоряжении редакции.

Вода в доме оставляет желать лучшего Источник: читатель 76.RU

Также в компании «Выбор» порталу 76.RU рассказали, что жильцам направили письмо о начале работ по восстановлению работоспособности системы водоснабжения. В обращении к жильцам застройщик пояснил, что обязанность по обслуживанию, содержанию и ремонту системы водоснабжения, лежит на управляющей компании. Но в «Выборе» считают, что «Жилищный стандарт» не выполняет свои обязанности.

— Вместе с тем ООО «СЗ"ВЫБОР», исполняя выданные заверения не признавая вины в рамках судебного дела и в сложившейся ситуации с системой водоснабжения дома. Не в рамках гарантийных обязательств, учитывая социальную напряженность и жалобы собственников квартир на отсутствие возможности пользоваться водой в квартирах в нормативном режиме, с учетом проживания в доме большого количества семей с детьми, а также детей-сирот, которым квартиры предоставлены по найму Министерством имущественных и земельных отношении ЯО, учитывая объективную необходимость восстановить работоспособность системы водоснабжения ГВС дома для целей приведения системы в нормативное состояние, обеспечивающее подачу в квартиру собственников воды надлежащего качества, приято решение начать ремонтные работы системы горячего водоснабжения в доме, с последующим взысканием затрат с ООО УК «Жилищный стандарт» после того, как вина Управляющей компании будет установлена судом, — говорится в обращении к жильцам дома.

Застройщик рассказал, что подрядчики уже присылают предложения и предлагают выполнить ремонт труб в новостройке. «Выбор» направил в управляющую компанию уведомление, с предложением выполнить ремонт за указанную в предложениях сумму или дешевле. Срок ответа установили до середины дня 13 декабря. Если УК не пришлет ответ, это расценят как отказ. В этом случае «Выбор» наймет подрядчика и оплатит работы.

— О дате начала выполнения работ и периодах отключения водоснабжения в целях их выполнения собственники и жильцы ЖК «Арена Парк» будут уведомлены отдельно, — говорится в письме.

«Нам бы не хотелось»

Портал 76.RU также связался с управляющей компанией «Жилищный стандарт». Там сообщили, что уведомление от застройщика им не приходило. Также в беседе с журналистом представитель УК сообщил, что все еще считает, что застройщик должен делать ремонт за свой счет по гарантийным обязательствам. И в компании не согласны с привлечением их в качестве соответчика.

— Такого не было [письма-уведомления]. Голословно это было. Нам бы не хотелось этого делать [выполнять ремонт за свой счет]. Пусть застройщик в рамках гарантийных обязательств выполняет эти работы. Все и так очевидно, — рассказал представитель «Жилищного стандарта» в беседе с 76.RU.