«Трубы прогнили за два года»: в Ярославле жители новой высотки подали в суд на застройщика

Жители новостройки на Институтской рассказали о проблеме Источник: читатель 76.RU











Жители новостройки на Институтской улице, 13, в Красноперекопском районе Ярославля бьют тревогу. По их словам, в ЖК «Арена Парк» рвет трубы, качество воды, текущей из кранов, оставляет желать лучшего, а подвал периодически подтапливает.

— Дом был введен в эксплуатацию еще в 2022 году, но некоторые помещения по-прежнему остаются незавершенными, а качество воды вызывает серьезные опасения! Проблемы начались через полгода после сдачи дома: у нас возникли перебои с горячей водой, низкое давление и недостаточная температура. Также выяснили, что котельная, обеспечивающая тепло и горячую воду, не зарегистрирована как ресурсоснабжающая организация, что создало сложности с тарифами, которые, к слову, просто космические, 2500 рублей за такие услуги! — написал читатель 76.RU Савелий Узеенко.

По его словам, подвал дома периодически оказывается в воде.

— Текут трубы в подвале, из-за которых дом подтоплен! — возмутился ярославец.

Жители пожаловались на качество воды Источник: читатель 76.RU

По словам людей, в доме текут трубы Источник: читатель 76.RU

Жильцы пошли в суд

ЖК «Арена Парк» — 25-этажная новостройка на 480 квартир. Дом ввели в эксплуатацию в 2022 году. Строила высотку компания «Выбор». Журналист 76.RU связался с представителем фирмы.

Застройщик рассказал, что коллективная жалоба от жильцов «Арена Парка» поступила в «Выбор» только в ноябре 2024 года, когда Ленинский районный суд Ярославля уже рассматривал иск о замене систем горячего и холодного водоснабжения.

В подвале периодически появляется вода Источник: читатель 76.RU











Представители застройщика прислали жильцам ответ. В нем пояснили, что обязанность по контролю качества воды, а также ответственность за температуру, напор и обслуживание труб, в том числе их герметичность, лежит на управляющей компании. Всё имущество дома еще в феврале 2022 года застройщик передал в эксплуатацию УК «Жилищный стандарт».

— Также 16 февраля 2022 в электронном виде, а 28 февраля 2022 года представителю управляющей компании фактически был передан комплект проектной, исполнительной, технической и иной связанной с МКД документации, о чем имеется подтверждение в виде его подписи. Принимая объект в управление, управляющая компания взяла на себя безусловную ответственность за обслуживание общедомового имущества с инженерными системами, не было высказано или каким-либо иным способом зафиксировано ни одного замечания относительно общедомового имущества, в том числе и инженерных систем водоснабжения до февраля 2024 года, — пояснили в «Выборе».

Проще говоря, при подписании договора, по словам застройщика, управляющую компанию устроило состояние общедомового имущества и она не выражала претензий. После собрания собственников «Жилищный стандарт» в мае 2022 года подписал договор управления общим имуществом уже с собственниками квартир.

Застройщик был не в курсе проблем?

В «Выборе» считают, что управляющая, вероятнее всего, не содержала общедомовое имущество должным образом. Это может быть одной из причин проблем с трубами. По информации застройщика, в «Жилищном стандарте» не предоставили достоверных документов, которые подтверждали бы обслуживание систем ГВС и ХВС в 2022 и 2023 годах. В том числе промывку, которая помогла бы избавиться от накипи и коррозий.

— Более того, на протяжении двух лет эксплуатации ни собственники, ни управляющая организация не информировали застройщика об указанной проблеме построенного жилого дома. Только в судебном разбирательстве удалось ознакомиться с обстоятельствами и некоторыми документами, которые лишь по требованию суда были представлены УК на обозрение и изучение. С момента ввода и передачи квартир собственникам в течение двух лет осуществлялось взаимодействие между застройщиком и УК по устранению незначительных дефектов в рамках гарантийных обязательств, и все случаи таких рекламаций, а также акты об устранении замечаний фиксировались сторонами письменно. Ни одного надлежащего уведомления о малейшей проблеме с водой и системой ХГВС в адрес застройщика не направлялось вплоть до февраля 2024 года, — говорится в ответе «Выбора» жильцам. — При этом в феврале 2024 года обращение совета дома было связано с ненадлежащим качеством воды, напором и нарушением температурного режима горячей воды, информации о дефектах самой системы водоснабжения обращение жильцов не содержало. Только в ходе рассмотрения дела в июле 2024 года в суде выяснилось, что существует проблема с самими трубами.

Жильцы обратились в суд Источник: читатель 76.RU

Также, по словам застройщика, управляющая компания вовремя не сообщила в «Выбор» о якобы имеющихся проблемах системы ГВС на техническом этаже. Из-за этого эксперты теперь не могут установить причину дефектов, и были ли они вообще. Также представители управляющей компании, как оказалось, меняли трубы, установив новые из другого материала.

— Самовольно, без проекта, без необходимых специальных расчетов и согласований, не установив фактическую возможность такой замены — заменило стальные оцинкованные трубы, предусмотренные проектом, прошедшим экспертизу, на полиэтиленовые трубы низкого давления, не определив возможные последствия для системы в целом, не осуществило промывку трубопровода после ремонта, не провело анализ воды после ремонта, — рассказали в «Выборе».

Также застройщик рассказал, что управляющая компания не сообщила «Выбору» о замене магистральных разводящих трубопроводов горячего водоснабжения на техническом этаже, отнеся работы к своим текущим обязательствам. Но при этом в подвале подобные работы не выполнили, хотя такое решение было принято «Жилищным стандартом» в ноябре 2023 года. Теперь жильцы требуют этого в суде от застройщика, а не от управляющей компании.

«За два года сгнили трубы»

В управляющей компании «Жилищный стандарт» во время разговора с журналистом 76.RU признали: проблема действительно существует. Там считают, что менять трубы должен застройщик по гарантии.

— Да, периодически текут. Дому два года, представляете, за два года сгнили трубы. С застройщиком мы ведем работу, в данный момент, в суде. Застройщик всячески отнекивается от выполнения своих обязательств по гарантии. Сейчас проводится экспертиза, очень серьезная. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о причинах происходящего, — рассказали в «Жилищном стандарте».

Причиной того, что из кранов периодически течет коричневая вода, тоже называют состояние труб. Их, по словам представителя «Жилищного стандарта», периодически промывают. Но результата хватает ненадолго.

— Они [трубы] зарастают быстрее, чем промываются. Почему так происходит? Пока нет ответа. Заказана целая куча экспертиз: на качество поставляемой воды и так далее. Мы же воду не варим. Мы — управляющая компания, следим за общедомовым имуществом. Точную причину покажет экспертиза, — пояснил наш собеседник.

В управляющей компании считают, что застройщик должен проводить работы за свой счет Источник: читатель 76.RU

По поводу замены подающей трубы тоже дали пояснение. По словам представителя компании, процедуру провели, поскольку старые материалы пришли в негодность, существовал риск того, что вода хлынет в квартиры жильцов.

— Меняли на техэтаже «лежак» системы ГВС. Сменили с металла на полипропилен. То есть у них только «лежаки» выполнены в металле. А это техэтаж и подвал. А сами стояки в доме выполнены в полипропилене. То есть в квартирах. Ввиду того, что были частые аварии, чтобы не затопить квартиры людей, советом дома было принято решение о замене по текущему ремонту в прошлом году. Работы планировали в рамках обязательств по текущему ремонту, — пояснили в УК причины того, почему по этому вопросу не обратились к застройщику.

Люди жалуются на воду не постоянно, а периодически, когда трубы вновь засоряются после промывок, пояснили в управляющей компании.

— Ежедневно наши слесари выполняют работы по содержанию, так скажем, с установкой хомутов на трубах, которые уже прорывает. Заменой каких-то участков, небольших, именно, — рассказали в управляющей компании.

По словам представителя УК, фирму не привлекали в суде в качестве соответчика по делу. Но вызывали для пояснений по поводу ситуации. В независимости от того, какое решение примет суд, системы ГВС и ХВС нужно заменить, считают в компании.

— Замена требуется, однозначно. Но вопрос в том, из-за какого нарушения? Может, материал некачественный, может, некачественный монтаж. То есть эксперт даст заключение по этому вопросу, — пояснили в «Жилищном стандарте».

Какие решения предложил застройщик?

В компании «Выбор» сообщили, что трубу уже обследовали. Фирма заказывала экспертную оценку. Стальную трубу исследовали на соответствия ГОСТу по содержанию цинка и качеству сварного шва.

В «Выборе» рассказали, что 29 ноября вместе с представителями застройщика в присутствии собственников квартир эксперты провели отбор образца стальной оцинкованной трубы из ранее демонтированного участка трубопровода ГВС на техническом этаже.

— По результатам отбора пробы был составлен акт отбора образца трубопровода системы ГВС от 29 ноября 2024 года, а также проведена видеофиксация отбора пробы участка трубы с отводом и сварным швом на стыке. Исследование подтверждает соответствие всем нормативам и ГОСТам как по структуре стали, так и по наличию и толщине цинкового покрытия, а также по качеству сварного шва. Трещин и прочих дефектов в структуре металла сварного шва не обнаружено, — пояснил застройщик.

Потому в «Выборе» не согласны с тем, что работы должен оплачивать застройщик. По крайней мере, в одиночку. К жителям обратились с просьбой привлечь управляющую компанию в качестве соответчика в суде. В компании считают, что суд должен объективно исследовать вину «Жилищного стандарта» в сложившейся ситуации, поскольку именно УК следила за системой водоснабжения с начала 2022 года.

— ООО «СЗ „ВЫБОР“ готово осуществить работы по замене системы горячего водоснабжения в доме, кроме участка на техническом этаже, выведенного из эксплуатации силами УК, только после привлечения управляющей компании соответчиком по делу по ходатайству истцов. В случае, если вина управляющей компании будет установлена судом, ООО „СЗ „ВЫБОР“ сможет компенсировать затраты на замену системы с управляющей компании уже без участия собственников. При таком варианте застройщик готов оформить и предоставить письменные гарантии выполнения работ в ближайшее время, — пояснили в компании.

Также в компании видят вариант решения проблемы вне суда. Застройщик готов оплатить 50% от стоимости работ и материалов для замены системы ГВС в доме. Оставшуюся половину должна оплатить управляющая компания, при этом в предложении есть пометка: «за свой счет, а не за счет жильцов». Застройщик готов рассмотреть вариант рассрочки оплаты работ.

— В настоящее время за счет собственных средств застройщик приступил к необходимым расчетам эксплуатируемой системы ГВС с учетом несанкционированного вмешательства со стороны управляющей компании и замены участков стальных водопроводов, а также всех фактических эксплуатационных параметров. По результатам обследования и технических решений застройщиком будут проведены все необходимые проектные согласования по корректировке технических параметров системы водоснабжения жилого дома. Со своей стороны, ООО «СЗ „ВЫБОР“ предпочитает и выражает готовность решать спорные вопросы мирным путем и во внесудебном порядке, — резюмировали в компании.

Кстати, вопросы к управляющей компании появились не только у застройщика. После жалоб жителей в социальных сетях власти пообещали организовать проверку.