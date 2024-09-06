Попробуйте угадать цену: аналитики показали самую дешевую и дорогую «однушки» Ярославля

Рассказываем, сколько стоит самая дешевая однушка в новостройке в Ярославле Источник: Застройщик «Группа компаний „ГарантСтрой“», Григорьева Яна Андреевна / «Яндекс.Недвижимость»











За минувший август в Ярославле выросла стоимость однокомнатных квартир в новостройках. Об этом рассказали аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость». Прирост составил не так много.

— В августе медианная стоимость квадратного метра в новостройках Ярославля увеличилась на 0,9% и составила 101 000 рублей. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в Ярославле составляет 5,4 миллиона рублей, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе сервиса.

Доля однокомнатных квартир на первичном рынке составляет 41,6% от всего предложения лотов в новостройках.

Мы попросили специалистов «Яндекс.Недвижимости» найти самую дешевую и самую дорогую «однушки» в новостройках. Оказалось, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры составила 2 миллиона 990 тысяч рублей, один из самых выгодных вариантов находится в поселке Красный бор в Заволжском районе.

— По этой стоимости можно приобрести однокомнатный лот площадью 30 квадратных метров, находящийся в проекте сегмента повышенной комфортности, — отметили аналитики.

«Однушка» имеет минимальный ремонт от застройщика, а также ванную, газовую плиту, балкон и межкомнатные двери. Квартира расположена в малоэтажном доме.

Самой дорогой стала квартира на противоположном конце города — Суздалке. Стоимость жилья площадью 52,8 квадратных метра — 7,4 миллиона рублей.

— За эту цену возможно приобрести лот в проекте комфорт-класса, расположенном в районе с развитой инфраструктурой. Жилье оснащено панорамным остеклением и качественной отделкой, — отметили аналитики.

Многоэтажка сдана в эксплуатацию. Дом расположен по адресу Суздальское шоссе, 64.

— Квартиры продаются от застройщика по договору купли-продажи. Вам не придется ждать, когда дом достроится: ключи — сразу! — указано в объявлении. — Современные планировки на любой вкус.

По версии аналитиков, из-за изменений условий ипотеки вторичное жилье может переключить внимание потенциальных покупателей.

— В конце лета мы могли наблюдать стагнацию цен и накопление экспозиции вторичного рынка. Если ключевая ставка продолжит расти, то спрос покупателей может переключиться в сторону готового жилья. Уже сейчас мы видим, что продавцы готовы к дисконтам для ускорения сделок. При росте уровня ключевой ставки вероятно и дальнейшее увеличение скидок. Поэтому до конца года возможно постепенное снижение средних цен на готовые квартиры, — объяснил коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости» Евгений Белокуров.

Ранее специалисты в сфере недвижимости обратили внимание на повышенный интерес к съемному жилью и даже отметили, что квартиры в аренду сейчас в дефиците.