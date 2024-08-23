Квартиру будет не снять? В Ярославле возник дефицит арендного жилья

Риелторы заявили о дефиците арендного жилья в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов











Прошло чуть больше месяца после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8%, которую ввели в 2020 году как антикризисную меру поддержки и завершили 1 июля 2024 года. После этого многие, кто планировал покупку собственного жилья, сильно задумались, смогут ли позволить себе кредиты по новым ставкам.

В таких условиях внимание части потенциальных покупателей переключилось на арендные квартиры. Как это повлияло на рынок арендного жилья в Ярославле, порталу 76.RU рассказал специалист отдела аренды Группы компаний «Метро» Мерали Калашян.

Дефицит уже есть

По словам экспертов, дефицит арендного жилья в Ярославле уже существует. Причем, как минимум, три года. Понятно, что для этого существуют и существовали причины и помимо отмены льготной ипотеки.

— Это связано с тремя факторами — спросом на квартиры со стороны студентов, увеличением строительных площадок в городе и привлечением на них в качестве рабочей силы приезжих из других регионов и стран, а также развитием туристической сферы, — рассказал Мерали Калашян.

По данным аналитиков группы компаний «Метро», многие гости города гостиницам и отелям предпочитают съемное жилье. В итоге развитие внутреннего туризма, с одной стороны, является хорошим фактором для экономики региона, но с другой — привело к тому, что краткосрочная аренда квартир (до месяца) за год в Ярославле подорожала в 1,5 раза.

В создании дефицита на долгосрочную аренду главную роль играют студенты и мигранты.

— Студенты, кстати, не только снимают, но и выкупают однокомнатные квартиры, создавая таким образом дефицит и в этом секторе. То есть в конце лета — начале осени цены растут и на аренду, и на покупку квартир. При этом дальнейшего снижения не происходит. В итоге последние три года динамика цен на арендуемое жилье идет только на повышение, — отметил Мерали Калашян.

Вместо покупки — съем?

Отмена льготной ипотеки, повышение процентов по ипотечным кредитам и размера первоначального взноса определенно подлили масла в огонь.

— Люди начинают сравнивать платежи по ипотеке и цены на аренду. Естественно, если аренда дешевле, то выбирают аренду. Динамика в этом направлении наблюдается — аренда становится выгоднее ипотеки. Нам часто звонят молодые семьи, которые отложили покупку квартиры по причине высоких ежемесячных платежей и из-за увеличения первоначального взноса. Те деньги, которые люди копили на первоначальный взнос и, например, на ремонт, они теперь несут на вклады в банки. И доходы по этим вкладам отчасти помогают компенсировать платежи по аренде, — сообщил Мерали Калашян.

В таких условиях специалисты прогнозируют дальнейший рост стоимости аренды жилья. И только, когда размер платежей за аренду станет равнозначен платежам по ипотеке, спрос на покупку снова может выровняться и ярославцы опять начнут активно рассматривать варианты приобретения квартир в ипотеку. Когда это произойдет, сейчас сказать трудно.

В каких районах Ярославля выше спрос на квартиры в аренду

По данным аналитиков ГК «Метро», за год стоимость арендной платы выросла во всех районах города. Однушки в среднем подорожали на 25%. Двухкомнатные квартиры — на 15,8%, «трешки» — на 27,9%. Цена меблированных квартир в среднем на 6% выше, чем жилья без мебели. Включение коммунальных платежей в стоимость аренды повышает ее в среднем на 16%.

Самое заметное повышение зафиксировали в Красноперекопском и Кировском районах — соответственно на 39,7% и 37%. Второе место разделяют Дзержинский и Заволжский районы, где за год арендная плата выросла на 21,2% и 20,8%. Меньше всего подорожало жилье в Ленинском и Фрунзенском районах — на 13,9% и 14%.

— В Ярославле традиционно самыми дорогими являются квартиры в Ленинском, Кировском и Красноперекопском районах. Самыми доступными — в Дзержинском и Заволжском. Наибольший спрос приходится как раз на самый недорогой Дзержинский район. Доли «дорогих» районов в структуре спроса значительно ниже, чем всех остальных, — констатировал Мерали Калашян.

По данным сайтов бесплатных объявлений, цена однокомнатных квартир в аренду в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля сейчас начинается от 10 тысяч рублей в месяц, во Фрунзенском районе — от 13 тысяч рублей, в Красноперекопском — от 14 тысяч, в Ленинском районе — от 15 тысяч, в Кировском — от 17 тысяч.