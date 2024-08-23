Позарились на провинцию? Москвичи все чаще просматривают недвижимость в Ярославле

Москвичи и северяне не против вложиться в ярославскую недвижимость Источник: Александра Мамонтова











В Ярославской области стали чаще интересоваться ипотекой в столице Золотого кольца России. Это отмечают аналитики «Мегафона».

— С начала года отношение ярославцев к жилью всё время менялось. Так, в первые четыре месяца 2024-го трафик на онлайн-платформы неизменно рос — максимум был зафиксирован в апреле, когда президент поручил Правительству РФ продлить программу льготной ипотеки (на 20% выше среднемесячных значений). В мае последовало снижение спроса на 14%, а с началом лета на фоне информации об отмене льготной ипотеки интерес вспыхнул снова, — рассказали 76.RU в «Мегафоне».

При сборе данных исследовали интернет-трафик.

В июне спрос на сайты с недвижимостью увеличился на 10%, а к концу июля подрос еще на 7%. Жители Ярославля чаще всего смотрят квартиры на Avito, Cian, Domclick.

— Если сравнивать интерес ярославцев к недвижимости год к году, то налицо рост 25 % (2023/2024), — добавили аналитики.

Интересно, что ярославские квартиры рассматривают для покупки не только местные, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также северных областей. Иногородние чаще всего высматривают жилье в строящихся ЖК.

— Наибольший интерес россиян к квартирам в новых домах столицы «Золотого кольца» проявляют жители Москвы (около 80% иногороднего интернет–трафика), Санкт-Петербурга (7%), Вологодской (3%), а также Мурманской и Архангельской областей, — добавили аналитики. — Повышенный интерес к приобретению жилья в Ярославле можно объяснить отменой программы массовой льготной ипотеки и изменению правил семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.