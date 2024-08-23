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Недвижимость Позарились на провинцию? Москвичи все чаще просматривают недвижимость в Ярославле

Позарились на провинцию? Москвичи все чаще просматривают недвижимость в Ярославле

По данным аналитиков, их не останавливает отмена льготной ипотеки

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5 комментариев

Москвичи и северяне не против вложиться в ярославскую недвижимость

В Ярославской области стали чаще интересоваться ипотекой в столице Золотого кольца России. Это отмечают аналитики «Мегафона».

— С начала года отношение ярославцев к жилью всё время менялось. Так, в первые четыре месяца 2024-го трафик на онлайн-платформы неизменно рос — максимум был зафиксирован в апреле, когда президент поручил Правительству РФ продлить программу льготной ипотеки (на 20% выше среднемесячных значений). В мае последовало снижение спроса на 14%, а с началом лета на фоне информации об отмене льготной ипотеки интерес вспыхнул снова, — рассказали 76.RU в «Мегафоне».

При сборе данных исследовали интернет-трафик.

В июне спрос на сайты с недвижимостью увеличился на 10%, а к концу июля подрос еще на 7%. Жители Ярославля чаще всего смотрят квартиры на Avito, Cian, Domclick.

— Если сравнивать интерес ярославцев к недвижимости год к году, то налицо рост 25 % (2023/2024), — добавили аналитики.

Интересно, что ярославские квартиры рассматривают для покупки не только местные, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также северных областей. Иногородние чаще всего высматривают жилье в строящихся ЖК.

— Наибольший интерес россиян к квартирам в новых домах столицы «Золотого кольца» проявляют жители Москвы (около 80% иногороднего интернет–трафика), Санкт-Петербурга (7%), Вологодской (3%), а также Мурманской и Архангельской областей, — добавили аналитики. — Повышенный интерес к приобретению жилья в Ярославле можно объяснить отменой программы массовой льготной ипотеки и изменению правил семейной ипотеки с 1 июля 2024 года.

В этом материале подробно объясняем, как после 1 июля изменились условия. Ранее мы также изучали цены на жилье.

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Ипотека Льготная ипотека Квартиры Покупка жилья
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Комментарии
5
Гость
23 августа 2024, 16:37
Для москвичей цены в Ярике очень сахарные. С учётом предстоящих транспортных перспектив города
Гость
23 августа 2024, 16:36
а нас как обычно спрашивать не надо? нас они у себя не ждут и называют как и сочинцы похабными прозвищами
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