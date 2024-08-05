НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Недвижимость Будет парковка или поликлиника: чем закончился скандальный суд за землю в центре Ярославля

Будет парковка или поликлиника: чем закончился скандальный суд за землю в центре Ярославля

Публикуем решение

2 568
13 комментариев
На участке у гостиницы «Которосль» хотят построить поликлинику

Арбитражный суд Ярославской области принял решение по иску компании «Которосль +», пытавшейся отстоять право сделать парковку на участке, который власти Ярославской области присмотрели для строительства новой поликлиники. Речь идет о территории площадью 3129 кв. м. в Кировском районе у гостиницы «Которосль» на улице Большой Октябрьской.

Фирма «Которосль +» арендует помещения в здании отеля и обратилась в комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой предоставить ей в аренду участок около гостиницы для организации парковки. В марте 2024 года из КУМИ пришел отказ.

— Данный земельный участок ранее предоставлялся на праве аренды юридическому лицу для размещения временной платной автостоянки. С 1 февраля 2017 года договор аренды расторгнут. В настоящее время действующим земельным законодательством предоставление земельных участков для размещения временных сооружений, в том числе для размещения временной платной автостоянки, не предусмотрено. Вышеуказанное послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении в аренду земельного участка, — пояснили свою позицию в КУМИ.

Однако, по мнению руководства фирмы «Которосль +», отказали ей незаконно.

По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Которосль +» было образовано 17 июня 2020 года, зарегистрировано в доме № 87 на улице Большой Октябрьской. Это же — адрес гостиницы «Которосль». Учредителями компании являются Мария Горячева и Максим Слепухин. На конец 2023 года чистая прибыль организации составила 310 тысяч рублей.

— Согласно доводам заявителя, необходимым условием комфортного проживания в гостинице, расположенной по указанному адресу, является наличие на прилегающей к гостинице территории автостоянки, — говорится в материалах судебного дела.

Однако суд решил оставить иск коммерческой организации без удовлетворения, обосновав это следующим:

— Оспариваемое решение КУМИ не противоречит положениям земельного законодательства и не нарушает права и законные интересы общества в сфере экономической деятельности. Заявителем не приведено достаточных доводов, свидетельствующих об обратном. Дополнительно в возражениях ответчик пояснил, что запланировано строительство трех модульных поликлиник в целях удовлетворения нужд жителей города в медицинских учреждениях. Одна из поликлиник планируется к строительству на спорном земельном участке. В целях будущего строительства поликлиники мэрией Ярославля было принято постановление от 29 мая 2024 № 473 об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:030902:4 с «для размещения платной автостоянки» на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

Однако за фирмой остается право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, в ноябре 2023 года в правительстве Ярославской области сообщили о планах по строительству трех новых быстровозводимых модульных поликлиник — двух взрослых и одной детской. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что взрослые поликлиники должны компенсировать одну закрытую на Московском проспекте. Они должны разместиться на улице Мельничной в районе домов 53–57 и на улице Гоголя у дома № 2. Детская поликлиника должна обслуживать детей, которые сейчас посещают поликлинику № 1 Центральной городской больницы, расположенную на улице Рыбинской. Это учреждение находится на первом этаже многоквартирного дома, в нем нет возможности организовать полноценное разделение потоков пациентов. А сами помещения небольшие и не соответствуют запросам времени. Поэтому было решено построить более просторное здание как раз в районе гостиницы «Которосль» на улице Большой Октябрьской.

А вы голосуете за парковку или поликлинику в этом месте?

За поликлинику
За парковку
Ни за то, ни за другое

ПО ТЕМЕ
Поликлиника Парковка Суд Мэрия Комитет по управлению имуществом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
5 августа 2024, 17:06
Надо строить патриотические лагеря и новые тюрьмы
Гость
6 августа 2024, 11:48
У нас там были гаражи железные с 60х,а потом нам их просто взяли и вывезли в поле к реке Которосль. Даже не компенсировали за место ради приличия.Никто не забыт-ничто не забыто.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем