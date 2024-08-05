Будет парковка или поликлиника: чем закончился скандальный суд за землю в центре Ярославля

На участке у гостиницы «Которосль» хотят построить поликлинику Источник: «Яндекс.Панорамы»











Арбитражный суд Ярославской области принял решение по иску компании «Которосль +», пытавшейся отстоять право сделать парковку на участке, который власти Ярославской области присмотрели для строительства новой поликлиники. Речь идет о территории площадью 3129 кв. м. в Кировском районе у гостиницы «Которосль» на улице Большой Октябрьской.



Фирма «Которосль +» арендует помещения в здании отеля и обратилась в комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой предоставить ей в аренду участок около гостиницы для организации парковки. В марте 2024 года из КУМИ пришел отказ.



— Данный земельный участок ранее предоставлялся на праве аренды юридическому лицу для размещения временной платной автостоянки. С 1 февраля 2017 года договор аренды расторгнут. В настоящее время действующим земельным законодательством предоставление земельных участков для размещения временных сооружений, в том числе для размещения временной платной автостоянки, не предусмотрено. Вышеуказанное послужило основанием для принятия решения об отказе в предоставлении в аренду земельного участка, — пояснили свою позицию в КУМИ.



Однако, по мнению руководства фирмы «Которосль +», отказали ей незаконно.



По данным сервиса «Контур.Фокус», общество с ограниченной ответственностью «Которосль +» было образовано 17 июня 2020 года, зарегистрировано в доме № 87 на улице Большой Октябрьской. Это же — адрес гостиницы «Которосль». Учредителями компании являются Мария Горячева и Максим Слепухин. На конец 2023 года чистая прибыль организации составила 310 тысяч рублей.



— Согласно доводам заявителя, необходимым условием комфортного проживания в гостинице, расположенной по указанному адресу, является наличие на прилегающей к гостинице территории автостоянки, — говорится в материалах судебного дела.



Однако суд решил оставить иск коммерческой организации без удовлетворения, обосновав это следующим:



— Оспариваемое решение КУМИ не противоречит положениям земельного законодательства и не нарушает права и законные интересы общества в сфере экономической деятельности. Заявителем не приведено достаточных доводов, свидетельствующих об обратном. Дополнительно в возражениях ответчик пояснил, что запланировано строительство трех модульных поликлиник в целях удовлетворения нужд жителей города в медицинских учреждениях. Одна из поликлиник планируется к строительству на спорном земельном участке. В целях будущего строительства поликлиники мэрией Ярославля было принято постановление от 29 мая 2024 № 473 об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:23:030902:4 с «для размещения платной автостоянки» на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание».



Однако за фирмой остается право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.



Напомним, в ноябре 2023 года в правительстве Ярославской области сообщили о планах по строительству трех новых быстровозводимых модульных поликлиник — двух взрослых и одной детской. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что взрослые поликлиники должны компенсировать одну закрытую на Московском проспекте. Они должны разместиться на улице Мельничной в районе домов 53–57 и на улице Гоголя у дома № 2. Детская поликлиника должна обслуживать детей, которые сейчас посещают поликлинику № 1 Центральной городской больницы, расположенную на улице Рыбинской. Это учреждение находится на первом этаже многоквартирного дома, в нем нет возможности организовать полноценное разделение потоков пациентов. А сами помещения небольшие и не соответствуют запросам времени. Поэтому было решено построить более просторное здание как раз в районе гостиницы «Которосль» на улице Большой Октябрьской.

