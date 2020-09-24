Кто-то сел, а кто-то разбогател: как живут бывшие большие политики Ярославля

Как живут бывшие политики Ярославской области
Куда уходят политики? Одни, просидевшие в кресле управленца десятки лет, другие — успевшие наследить всего за год своей работы. Чем они теперь занимаются? В этом обзоре мы собрали фамилии политиков Ярославской области, которых люди будут помнить годами. Рассказываем, как теперь живут наши «бывшие».
Сергей Вахруков, экс-губернатор Ярославской области
62-летний экс-губернатор управлял Ярославской областью всего пять лет, с 2007 по 2012 год — не так много, но период его правления запомнился региону. Во власти Сергей Вахруков оказался, конечно, гораздо раньше — с 1991 года.
Именно в годы его правления Ярославль пережил период международных крупных форумов, отметил
После этих событий Вахруков ушёл с поста досрочно по решению председателя правительства Дмитрия Медведева.
Как сложилась жизнь чиновника после? Похоже, неплохо.
В 2013 году его назначили заместителем министра регионального развития РФ. В 2013 же году он взлетел до помощника секретаря Совета Безопасности РФ, а в 2016 году стал заместителем секретаря Совета Безопасности РФ, где работает до сих пор.
Во времена работы губернатором Сергей Вахруков декларировал доход в 3,769 млн рублей за 2009 год. А также земельный участок, дом,
Последнее упоминание в новостях о Сергее Вахрукове было в феврале 2020 года, он провёл заседание при Совете Безопасности, где обсуждали развитие Арктики до 2035 года. У Сергея Вахрукова двое сыновей, один из которых работает в Ярославле, поставляя питание в школы, детские сады и больницы.
Евгений Урлашов, экс-мэр Ярославля
Судьба 53-летнего политика известна всей России — после мощного карьерного взлёта в политике падение было болезненным.
- В 2004 году Урлашова избрали депутатом муниципалитета Ярославля четвертого созыва.
- В 2008 году повторно избрался в муниципалитет Ярославля.
- 1 апреля 2012 года на протестной волне стал мэром Ярославля, победив во втором туре единоросса и бизнесмена Якова Якушева.
- 3 июля 2013 года задержан и арестован
по подозрению в покушении на вымогательство взятки в 14 миллионов рублей у ярославского бизнесмена Сергея Шмелёва.
- 18 июля 2013 года отстранён с поста мэра Ярославля.
- 2 августа 2016 года его признали виновным в покушении на взятку и взятке, приговорив к 12,5 годам колонии строгого режима.
- 20 января 2017 года приговор вступил в законную силу без изменений.
В общей сложности Евгений Урлашов находится за решёткой уже
Сергей Ястребов, экс-губернатор Ярославской области
66-летний политик проработал губернатором Ярославской области почти четыре года: с 2012 по 2016 год. Запомнился как довольно мягкий политик, почти всегда попадал на дно рейтинга глав регионов. Однако при нём состоянию экономики Ярославской области можно было позавидовать — регион перестал быть дотационным, мы зарабатывали больше, чем тратили. Сергей Ястребов вернул прямые выборы мэра Рыбинска. Но и при нём же случился большой коррупционный скандал с мэром Ярославля Евгением Урлашовым, начались уголовные дела в отношении руководителей крупных дорожных компаний, получавших подряды у города и области. И в дополнение: недавно в посёлке Борисоглебский Ярославской области в реку рухнул мост, про который Ястребов говорил, что он прослужит не одному поколению.
После отставки по причине утраты доверия Сергей Ястребов устроился в Министерство природных ресурсов и экологии — сразу заместителем министра, где продолжает работать по сей день с 2017 года. С тех пор его имя в прессе упоминается только в перечислении присутствующих на том или ином заседании чиновников.
Любопытная часть про доходы: будучи ярославским губернатором, Ястребов зарабатывал около трёх миллионов рублей в год. В должности замминистра за 2019 год он задекларировал 6,8 миллиона рублей. При этом продолжил ездить на своём Land Rover Defender. Совсем другое дело — супруга экс-губернатора, доходы которой с 3,6 миллиона рублей выросли до 32 миллионов в год.
Павел Зарубин, экс-председатель муниципалитета
Последняя его публичная должность — председатель муниципалитета Ярославля. Бывшие коллеги Зарубина по фракции «Единая Россия» подняли документы и накопали недочёты в его декларации о доходах — нашли незадекларированный папин гараж. Это стало лишь поводом, по которому его лишили должности. Корни скандала уходят глубже в политику:
После мая 2017 года Павел Зарубин в политику не возвращался. По сведениям сервиса «Контур.Фокус», в начале этого года он зарегистрировал ИП, основным видом деятельности которого является дополнительное образование детей и взрослых. А дополнительные виды деятельности очень схожи с его работой политтехнолога: исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, аренда и управление недвижимым имуществом.
Дмитрий Донсков, экс-заммэра Ярославля
Работал заместителем мэра в сфере экономики при Евгении Урлашове. А до этого избирался депутатом в муниципалитет Ярославля. В должности заместителя мэра он занимался пересмотром тарифов на аренду городского имущества.
История политика обсуждалась по всей стране: он стал единственным фигурантом уголовного дела о взятках, которого оправдал суд (в то время как мэр получил 12,5 лет колонии). Это случилось в 2016 году. Уже через год после оправдания он попробовал избраться на пост мэра Ярославля — выборы тогда проходили необычно, так как голосовали только депутаты муниципалитета, а не жители. Донсков получил один голос в свою поддержку, основной выбор депутатов пал на Владимира Слепцова.
После выборов он на полгода уехал с семьёй в Америку, где у него родился сын Максим. С тех пор мысли о политике Дмитрий Донсков оставил и продолжил заниматься бизнесом, на этот раз — ресторанным. Бывший политик не скрывает, что открыл по франшизе пиццерию в Дзержинском районе Ярославля.
Виктор Волончунас, экс-мэр Ярославля
Самый «долгий» мэр Ярославля. Он управлял городом с 1989 по 2012 год, при этом с
За длительное время правления Виктора Волончунаса случилось многое. Например, Ярославль отпраздновал
Однако политическую карьеру
По стопам отца пошёл сын: Дмитрий Волончунас много лет руководил областным предприятием, которое обанкротилось, а теперь он является депутатом муниципалитета Ярославля.