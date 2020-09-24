Кто-то сел, а кто-то разбогател: как живут бывшие большие политики Ярославля

Именно в годы его правления Ярославль пережил период международных крупных форумов, отметил 1000-летие и прослыл «столицей русской демократии». Несмотря на то что Вахруков выступал от имени правящей партии, в 2011 году «Единая Россия» получила в Ярославской области самую низкую поддержку по стране — 29% вместо средних 40%. На этой волне в 2012 году пост мэра Ярославля взял оппозиционный политик Евгений Урлашов.



После этих событий Вахруков ушёл с поста досрочно по решению председателя правительства Дмитрия Медведева.



Как сложилась жизнь чиновника после? Похоже, неплохо.



В 2013 году его назначили заместителем министра регионального развития РФ. В 2013 же году он взлетел до помощника секретаря Совета Безопасности РФ, а в 2016 году стал заместителем секретаря Совета Безопасности РФ, где работает до сих пор.