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Кто-то сел, а кто-то разбогател: как живут бывшие большие политики Ярославля

И чем теперь занимаются некогда первые люди в городе и области

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Бывшие ярославские политики — что с ними теперь?&nbsp;

Бывшие ярославские политики — что с ними теперь? 

Как живут бывшие политики Ярославской области

Куда уходят политики? Одни, просидевшие в кресле управленца десятки лет, другие — успевшие наследить всего за год своей работы. Чем они теперь занимаются? В этом обзоре мы собрали фамилии политиков Ярославской области, которых люди будут помнить годами. Рассказываем, как теперь живут наши «бывшие».

Сергей Вахруков, экс-губернатор Ярославской области

Сергей Вахруков запомнился как губернатор Ярославской области

Сергей Вахруков запомнился как губернатор Ярославской области

62-летний экс-губернатор управлял Ярославской областью всего пять лет, с 2007 по 2012 год — не так много, но период его правления запомнился региону. Во власти Сергей Вахруков оказался, конечно, гораздо раньше — с 1991 года.

Именно в годы его правления Ярославль пережил период международных крупных форумов, отметил 1000-летие и прослыл «столицей русской демократии». Несмотря на то что Вахруков выступал от имени правящей партии, в 2011 году «Единая Россия» получила в Ярославской области самую низкую поддержку по стране — 29% вместо средних 40%. На этой волне в 2012 году пост мэра Ярославля взял оппозиционный политик Евгений Урлашов.

После этих событий Вахруков ушёл с поста досрочно по решению председателя правительства Дмитрия Медведева.

Как сложилась жизнь чиновника после? Похоже, неплохо.

В 2013 году его назначили заместителем министра регионального развития РФ. В 2013 же году он взлетел до помощника секретаря Совета Безопасности РФ, а в 2016 году стал заместителем секретаря Совета Безопасности РФ, где работает до сих пор.

Во времена работы губернатором Сергей Вахруков декларировал доход в 3,769 млн рублей за 2009 год. А также земельный участок, дом, 116-метровую квартиру, два гаража, две машины, прицеп и катер. Уже в 2015 году федеральные СМИ публиковали данные о доходах Вахрукова в 25,7 миллиона рублей за год. Более поздней информации нет — на сайте Совета Безопасности не публикуются данные о декларациях.

Последнее упоминание в новостях о Сергее Вахрукове было в феврале 2020 года, он провёл заседание при Совете Безопасности, где обсуждали развитие Арктики до 2035 года. У Сергея Вахрукова двое сыновей, один из которых работает в Ярославле, поставляя питание в школы, детские сады и больницы.

Евгений Урлашов, экс-мэр Ярославля

Евгений Урлашов оставил яркий след в ярославской политике

Евгений Урлашов оставил яркий след в ярославской политике

Судьба 53-летнего политика известна всей России — после мощного карьерного взлёта в политике падение было болезненным.

  • В 2004 году Урлашова избрали депутатом муниципалитета Ярославля четвертого созыва.
  • В 2008 году повторно избрался в муниципалитет Ярославля.
  • 1 апреля 2012 года на протестной волне стал мэром Ярославля, победив во втором туре единоросса и бизнесмена Якова Якушева.
  • 3 июля 2013 года задержан и арестован
    по подозрению в покушении на вымогательство взятки в 14 миллионов рублей у ярославского бизнесмена Сергея Шмелёва.
  • 18 июля 2013 года отстранён с поста мэра Ярославля.
  • 2 августа 2016 года его признали виновным в покушении на взятку и взятке, приговорив к 12,5 годам колонии строгого режима.
  • 20 января 2017 года приговор вступил в законную силу без изменений.

В общей сложности Евгений Урлашов находится за решёткой уже 7 лет. Сейчас экс-мэр Ярославля отбывает наказание в Рыбинске. Выйти скоро ему вряд ли удастся: ярославский губернатор Дмитрий Миронов отказал Евгению Урлашову в условно-досрочном освобождении.

Сергей Ястребов, экс-губернатор Ярославской области

Сергей Ястребов руководил областью несколько лет

Сергей Ястребов руководил областью несколько лет

66-летний политик проработал губернатором Ярославской области почти четыре года: с 2012 по 2016 год. Запомнился как довольно мягкий политик, почти всегда попадал на дно рейтинга глав регионов. Однако при нём состоянию экономики Ярославской области можно было позавидовать — регион перестал быть дотационным, мы зарабатывали больше, чем тратили. Сергей Ястребов вернул прямые выборы мэра Рыбинска. Но и при нём же случился большой коррупционный скандал с мэром Ярославля Евгением Урлашовым, начались уголовные дела в отношении руководителей крупных дорожных компаний, получавших подряды у города и области. И в дополнение: недавно в посёлке Борисоглебский Ярославской области в реку рухнул мост, про который Ястребов говорил, что он прослужит не одному поколению.

После отставки по причине утраты доверия Сергей Ястребов устроился в Министерство природных ресурсов и экологии — сразу заместителем министра, где продолжает работать по сей день с 2017 года. С тех пор его имя в прессе упоминается только в перечислении присутствующих на том или ином заседании чиновников.

Любопытная часть про доходы: будучи ярославским губернатором, Ястребов зарабатывал около трёх миллионов рублей в год. В должности замминистра за 2019 год он задекларировал 6,8 миллиона рублей. При этом продолжил ездить на своём Land Rover Defender. Совсем другое дело — супруга экс-губернатора, доходы которой с 3,6 миллиона рублей выросли до 32 миллионов в год.

Павел Зарубин, экс-председатель муниципалитета

Павел Зарубин долго был «серым кардиналом» в Ярославле

Павел Зарубин долго был «серым кардиналом» в Ярославле

Последняя его публичная должность — председатель муниципалитета Ярославля. Бывшие коллеги Зарубина по фракции «Единая Россия» подняли документы и накопали недочёты в его декларации о доходах — нашли незадекларированный папин гараж. Это стало лишь поводом, по которому его лишили должности. Корни скандала уходят глубже в политику: 42-летний Павел Зарубин считался сильнейшим политтехнологом в Ярославской области.

После мая 2017 года Павел Зарубин в политику не возвращался. По сведениям сервиса «Контур.Фокус», в начале этого года он зарегистрировал ИП, основным видом деятельности которого является дополнительное образование детей и взрослых. А дополнительные виды деятельности очень схожи с его работой политтехнолога: исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, аренда и управление недвижимым имуществом.

Дмитрий Донсков, экс-заммэра Ярославля

Дмитрий Донсков вышел невиновным из <a href="https://76.ru/text/politics/69013009/" target="_blank" class="_">«дела Урлашова»</a>

Дмитрий Донсков вышел невиновным из «дела Урлашова»

Работал заместителем мэра в сфере экономики при Евгении Урлашове. А до этого избирался депутатом в муниципалитет Ярославля. В должности заместителя мэра он занимался пересмотром тарифов на аренду городского имущества.

История политика обсуждалась по всей стране: он стал единственным фигурантом уголовного дела о взятках, которого оправдал суд (в то время как мэр получил 12,5 лет колонии). Это случилось в 2016 году. Уже через год после оправдания он попробовал избраться на пост мэра Ярославля — выборы тогда проходили необычно, так как голосовали только депутаты муниципалитета, а не жители. Донсков получил один голос в свою поддержку, основной выбор депутатов пал на Владимира Слепцова.

После выборов он на полгода уехал с семьёй в Америку, где у него родился сын Максим. С тех пор мысли о политике Дмитрий Донсков оставил и продолжил заниматься бизнесом, на этот раз — ресторанным. Бывший политик не скрывает, что открыл по франшизе пиццерию в Дзержинском районе Ярославля.

Виктор Волончунас, экс-мэр Ярославля

Виктор Волончунас уже 30 лет находится во власти

Виктор Волончунас уже 30 лет находится во власти

Самый «долгий» мэр Ярославля. Он управлял городом с 1989 по 2012 год, при этом с 2000-го по 2003-й (он совмещал работу мэра с депутатским креслом в областной думе. Переизбираться в пятый раз Волончунас не стал, и после следующих выборов кресло мэра занял Евгений Урлашов.

За длительное время правления Виктора Волончунаса случилось многое. Например, Ярославль отпраздновал 1000-летний юбилей, растраты на который стали поводом для огромных скандалов. Десятки миллиардов рублей стоила городу подготовка к празднику. На эти деньги строили Стрелку, благоустраивали Которосльную набережную, строился областной перинатальный центр, реконструировали стадион «Шинник». Позже аудиторская проверка подтвердила, что цены на многие работы были завышены на миллионы рублей.

Однако политическую карьеру 71-летний политик заканчивать не спешит. После мэрского кресла он работал депутатом муниципалитета Ярославля, а сейчас занимает кресло депутата ярославской областной думы.

По стопам отца пошёл сын: Дмитрий Волончунас много лет руководил областным предприятием, которое обанкротилось, а теперь он является депутатом муниципалитета Ярославля.

Про кого из бывших Ярославля вам ещё интересно узнать?

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политикимуниципалитет Ярославлягубернатор Ярославской области
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