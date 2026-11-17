По поведению перелетных птиц крестьяне пытались предугадать характер предстоящей зимы Источник: GPT

Утки до сих пор не улетели на юг? В старину такое наблюдение считали хорошим знаком для тех, кто не любил сильные морозы. По народным приметам на 17 ноября, поведение птиц помогало предугадать характер предстоящей зимы.

В народном календаре эту дату называли Ереминым днем, или «Ерема — сиди дома». Считалось, что с наступлением ноябрьских холодов за порогом человека подстерегают неприятности. Поэтому без особой нужды крестьяне старались не покидать жилище.

Православная церковь 17 ноября вспоминает священномучеников Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Ермея. По церковному преданию, они проповедовали христианство и погибли за веру. Народное название дня произошло от имени Ермей, превратившегося в привычное Ерема.

Что нельзя делать 17 ноября

С Ереминым днем связывали необычные ограничения. Большинство из них касалось домашнего благополучия: считалось, что вместе с вещами или огнем из жилища можно случайно отдать собственное счастье.

По народным поверьям, 17 ноября запрещалось:

выходить из дома без необходимости — верили, что за порогом можно столкнуться с нечистой силой;

давать соседям угли, свечи или огонь — считалось, что вместе с ними из семьи уйдут удача и достаток;

выносить из жилища ценные вещи — существовало поверье, что это приведет к финансовым потерям;

приглашать малознакомых людей — опасались, что гости принесут с собой болезни и неприятности;

играть свадьбы — заключенные в этот день браки считались недолговечными;

начинать крупные дела — по поверью, новые начинания могли закончиться неудачей.

Особенно строго относились к передаче огня. В старину угли из печи помогали быстро разжечь новый очаг, поэтому соседи нередко делились ими. Однако на Ерему даже на привычную просьбу об угольке легко было получить отказ.

На Ерему старались не покидать жилище без необходимости и занимались подготовкой дома к зимним холодам Источник: GPT

Что можно делать 17 ноября

Несмотря на запрет покидать дом, бездельничать в Еремин день не полагалось. Крестьяне занимались хозяйством, а женщины посвящали время рукоделию.

Существовали такие обычаи:

заниматься домашней работой — готовить еду, приводить в порядок жилище и проверять припасы;

шить и прясть — долгие ноябрьские вечера подходили для изготовления одежды и тканей;

проводить время с родными — совместные занятия помогали поддерживать семейный лад;

заботиться о тепле — проверять печь, утеплять окна и двери;

готовить семейный ужин — считалось важным собраться вечером за общим столом.

Существовал и своеобразный способ защиты жилища. По некоторым поверьям, над дверями и окнами рисовали кресты белым мелом, а на подоконники клали веточки рябины. Считалось, что такие обереги не позволят нечистой силе проникнуть внутрь.

Народные приметы о погоде на 17 ноября

Одно из главных наблюдений касалось перелетных птиц. Если к 17 ноября утки еще оставались на водоемах и не спешили улетать на юг, по народным приметам ожидали мягкую зиму. Такое поведение связывали с тем, что сильные холода пока не торопятся приходить.

Судили о зимней погоде и по деревьям. Если к Ереминому дню листва полностью опала, зиму ожидали сравнительно теплой. А вот листья, задержавшиеся на ветках до середины ноября, считались предвестниками холодной и суровой зимы. Так одно и то же дерево могло подсказать два противоположных сценария.

Еще одна примета была связана с состоянием леса. Если деревья выглядели потемневшими, в народе говорили о приближении суровой зимы. На внешний вид леса обращали особое внимание в период, когда осенние краски уже исчезли, а устойчивый снежный покров установился еще не везде.

В народных поверьях рябину считали оберегом, способным защитить дом от нечистой силы Источник: GPT

Существовали и другие погодные приметы на 17 ноября:

утренний туман — к скорой оттепели;

иней на деревьях — к похолоданию;

белые круги вокруг солнца — к снежной буре;

волнистые облака — к ненастью;

комары еще встречаются — к теплой зиме;

лед на реке встает грудами — к хорошему урожаю хлеба в будущем году.

Наблюдения за природой помогали крестьянам ориентироваться в смене сезонов. Однако народные приметы относятся к фольклорным представлениям и не заменяют научный прогноз погоды.

Лунный календарь на 17 ноября 2026 года

17 ноября Луна находится в фазе первой четверти и продолжает расти. По лунным календарям день связывают с переменами, повышенной активностью и необходимостью быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Незавершенные дела могут потребовать внимания, а привычные решения — пересмотра. При этом во второй половине дня возрастает вероятность эмоциональных реакций и необдуманных высказываний.