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Семья Обзор Беременная Мирослава Карпович устроила чувственную фотосессию и показала мужа — видео

Беременная Мирослава Карпович устроила чувственную фотосессию и показала мужа — видео

Судя по всему, ждать первенца паре осталось недолго

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Сначала Мирослава была «папиной дочкой», потом «тетей Машей», а теперь станет мамой, только в реальной жизни | Источник: Мирослава Карпович / T.meСначала Мирослава была «папиной дочкой», потом «тетей Машей», а теперь станет мамой, только в реальной жизни | Источник: Мирослава Карпович / T.me

Сначала Мирослава была «папиной дочкой», потом «тетей Машей», а теперь станет мамой, только в реальной жизни

Источник:

Мирослава Карпович / T.me

40-летняя звезда сериала «Папины дочки» (12+) Мирослава Карпович готовится впервые стать мамой и решила красиво запечатлеть финальные недели беременности. Актриса опубликовала в соцсетях трогательное видео с новой фотосессии, в которой принял участие ее супруг — 29-летний предприниматель Евгений Рагулин.

Для семейной фотосессии стилисты подобрали для Мирославы сразу два эффектных образа. Сначала актриса позировала в длинном облегающем платье с открытой спиной, которое деликатно подчеркнуло ее заметно округлившийся живот. Позже Карпович переоделась в элегантный брючный костюм с кроп-топом. Образы дополнили мягкие голливудские локоны и макияж с акцентом на глаза.

Евгений Рагулин поддержал стилистику съемки, выбрав классический костюм в оливково-коричневом оттенке. Молодой человек, который обычно избегает публичности, на этот раз не скрывал эмоций: в ролике он бережно обнимает супругу со спины и нежно целует ее в живот.

Сама Мирослава не стала сопровождать кадры длинными текстами, оставив под публикацией лишь одно емкое слово — «Любовь».

Самый частый комментарий от подписчиков актрисы к этому видео: «Какие вы милые»

Источник:

Мирослава Карпович / T.me

Избранник актрисы далек от мира кино и шоу-бизнеса. Мужчина родом из Молдавии (город Кэушень), какое-то время жил в Тюмени, а сейчас обосновался в подмосковном Одинцово. Он руководит компанией, которая специализируется на оптовой торговле лакокрасочными материалами и оборудованием для автосервисов.

История их знакомства долгое время оставалась за кадром, Карпович принципиально оберегала личную жизнь от посторонних глаз и не раскрывала деталей встречи. Известно, что до свадьбы пара встречалась около года. Отношения развивались без лишней шумихи, а 1 июня 2026 года влюбленные сыграли скромную свадьбу без пышных торжеств, после чего улетели в свадебное путешествие во Францию.

Именно после снимков из Парижа, где Мирослава трепетно придерживала живот, поклонники впервые заподозрили скорое пополнение.

Официально свою беременность актриса подтвердила в сентябре 2026 года, а уже в октябре ушла в декретный отпуск. Судя по размеру живота на свежих кадрах, роды состоятся совсем скоро.

При этом долго засиживаться в декрете звезда не планирует: Мирослава уже анонсировала свое возвращение на театральную сцену в самый канун Нового года — 31 декабря, а в начале января собирается отправиться с труппой на гастроли.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Папины дочки Пополнение в семье
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