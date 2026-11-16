«Фу, как пошло»: кто и зачем обучает россиянок фитнес-камасутре — с тренировок женщины выходят слегка возбужденными

Марина Закирова победила страшный диагноз, бросила скучную работу и стала инструктором по фитнес-камасутре Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По всей России девушки начали всерьез увлекаться фитнес-камасутрой. И если раньше в соцсетях это направление называли курсами для эскортниц, то сейчас к необычному фитнесу стали присматриваться. На занятия приходят как совсем юные девушки, так и женщины постарше — многие хотят попробовать упражнения из известнейшей древнеиндийской книги о любви. Но действительно ли есть толк от современной практики под названием эротреверс? Разбирались наши коллеги из 72.RU .

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Тренд на фитнес-камасутру добрался до регионов не так давно. Одной из представительниц направления в Тюмени стала Марина Закирова. Она рассказала, как начала учить женщин плавным движениям и какую пользу это приносит на самом деле.

— На тренировке мы учимся красиво, виртуозно двигаться в позе камасутры, рефлекторно сокращая мышцы тазового дна. Эротреверс включает сразу 11 направлений фитнеса — это и йога, и пластика, и нейрогимнастика (мы подключаем работу мозга), и кардиотренировка, силовая, суставная, шейкинг, цигун. На тренировке мы сжигаем 600 калорий. И это минимум, потому что занятие у нас проходит очень интенсивно, — рассказывает Мария Закирова.

Каждая тренировка длится от полутора до двух часов. Все начинается с небольшой разминки и нейрогимнастики, затем девушки прорабатывают интимные мышцы и медитируют. По словам тренера, эффект от занятия виден сразу: девушки покидают зал с хорошим настроением и даже повышенным либидо.

Инструктор ездила в Москву, чтобы обучиться авторской методике Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Некоторые сначала думают, что это вообще за фитнес? Это разве фитнес? Говорят: «Фу, как пошло». Но уходя с первой тренировки, женщина чувствует себя уже совсем по-другому. Она понимает, насколько важно заниматься. Это единственный в мире фитнес, который переносится на реальную жизнь с партнером. Многие хейтят наше направление, обсуждают. Но на самом деле его ключ — в женском здоровье. Я хочу, чтобы об этом виде спорта узнали все женщины, — рассказывает Марина Закирова.

Упражнения, говорит тренер, могут помочь женщинам решить проблемы со здоровьем Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На эротреверсе не просто крутят бедрами, как это может показаться обывателю. На самом деле женщины делают интимную гимнастику. Некоторые упражнения выполняются с помощью специального тренажера. Эффект от таких занятий, по словам увлеченных этим фитнесом участниц, ошеломляющий: это профилактика опущения органов малого таза, недержания и застойных явлений. А еще, говорит инструктор, улучшается кровоток и лимфодренаж в малом тазу.

Эти занятия, говорит тренер, влияют на самооценку, настроение и даже на сексуальную жизнь. Собеседница все это испытала на себе лично. Она много лет вела обычную жизнь: малоподвижная работа, муж, дети. О том, что у нее, как и у многих других женщин, после родов появились проблемы с подтеканиями, Марина молчала и просто пыталась избегать ситуаций, когда это могло случиться. Например, не занималась спортом, где нужно было прыгать.

А потом в 41 год ее ошарашила новость — рак шейки матки. После долгого и сложного лечения ей удалось уйти в ремиссию. Но сильные гормональные препараты дали о себе знать: пропала та чувствительность, которая была до болезни.

— Я работала бухгалтером, держала всегда все под контролем: семья, работа, жизнь. Была всегда в напряжении. А потом случайным образом мне ставят диагноз — рак. Я его, к счастью, победила. Но было долгое восстановление. Я была оперирована, долго находилась на лечении, искала себя. В личной жизни появилось напряжение: страх, что партнер заметит, что будет больно, что «я уже не такая». Чувствовала себя «сломанной». А потом случайно узнала о таких тренировках, решила попробовать, безумно влюбилась в эти красивые позы и то, как меняется женское состояние, меняется здоровье. А дальше у меня случилось то, чего я уже и не ждала после моего диагноза, — вагинальный оргазм, — рассказывает собеседница.

За несколько месяцев тренировок она заметила, как по-другому стало двигаться ее тело, как изменились отношения с мужчиной и улучшилась сексуальная жизнь.

Интимной гимнастикой могут заниматься не только женщины, но и мужчины Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Марина Закирова занималась эротреверсом несколько лет как обычная клиентка, а потом купила обучение и съездила в Москву, чтобы погрузиться в это необычное направление фитнеса. Освоив методику, она переехала из Нижневартовска в Тюмень и решила открыть свою студию.

Ролики с Мариной набирают не только уйму просмотров в соцсетях, но и получают сотни жестких комментариев. Но, даже несмотря на волну критики, она не собирается бросать любимое дело и планирует развивать его и дальше. К слову, эротреверс — не только женское направление спорта. «Прокачивать» мышцы тазового дна полезно и мужчинам. Делая практически те же «игривые» упражнения, представители сильного пола улучшают здоровье мочеполовой системы, решают проблемы с потенцией и профилактируют застойные явления.

Фитнес-камасутра может и помочь, и навредить

Но что об этом всем думают врачи? Мы узнали у акушера-гинеколога, действительно ли работает методика фитнес-камасутры и безопасна ли она.

— С научной точки зрения корректно говорить о пользе тренировки мышц тазового дна, а не о специфических «позах из Камасутры». Мышцы тазового дна действительно играют ключевую роль в женском здоровье: они поддерживают органы малого таза и участвуют в сексуальной функции, — говорит врач Ксения Пинчук. — Доказано, что регулярные тренировки этих мышц помогают улучшать контроль над мочеиспусканием, повысить удовлетворенность сексуальной жизнью и восстановиться после родов.

При этом всем подряд тренировать мышцы тазового дна опасно. У интимной гимнастики есть важные противопоказания.

— Противопоказания связаны не с «позами», а с состоянием организма. Категорически нельзя заниматься без разрешения врача: во время беременности и в поздний послеродовой период (в это время высок риск травм и осложнений), при острых воспалительных процессах, кровотечениях, после недавних операций, при онкологических заболеваниях и выраженном пролапсе (опущении) органов малого таза, — добавила врач.

Но даже если женщина условно здорова, то неумелая «прокачка мышц тазового дна» может оказаться не только бесполезной, но даже вредной. С чем это связано?

— Примерно у 30% женщин не получается изолированно сократить нужные мышцы: они напрягают живот и ягодицы, задерживают дыхание. Это повышает внутрибрюшное давление и усиливает недержание. При гипертонусе тренировка усиливает боль, в том числе при сексе. А избыточная тренировка ведет к спазму и хронической тазовой боли, — рассказывает врач-акушер Ксения Пинчук.

Без опытного специалиста подобные эксперименты лучше не проводить. Кроме того, если занятия не помогают решить проблему или вызывают дискомфорт, эксперт рекомендует не затягивать и обратиться в клинику.

— Иногда вместо тренировок лучше идти сразу к врачу. Это необходимо, когда женщине не удается найти и почувствовать мышцу самостоятельно или если за 6–12 недель регулярных занятий нет никаких улучшений. И тем более если появилась боль: внизу живота, при половом акте, после тренировки, нарушилось мочеиспускание или начались запоры, есть ощущение тяжести, «шарика» или видимое выпячивание во влагалище, — подытожила врач.

Важно! Многие гинекологические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому даже при отсутствии жалоб профилактический осмотр у гинеколога 1 раз в год необходим. Если у женщины есть боль или дискомфорт, никакие «фитнес-позы» не заменят своевременную диагностику и лечение.