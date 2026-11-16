Теракт в Польше произошел 7 ноября Источник: Jakub Wlodek / Reuters

Тело террориста, устроившего стрельбу в центре Кракова, в ходе которой погибли шесть человек, хотят передать медицинскому университету для научных целей. Близкие нападавшего отказались организовывать его похороны, а мэр города заявил, что власти не собираются проводить захоронение. Об этом сообщило польское издание Interia Wydarzenia.

«Это решение семьи. Если она не решит забрать тело и сделать это захоронение, я буду просить, чтобы город не организовывал такие похороны, а передать это тело в медицинских целях, в научных целях», — заявил на пресс-конференции в понедельник мэр Кракова Лукаш Гибала.

Также Гибала подчеркнул, что обратится в медицинский колледж Ягеллонского университета с просьбой принять тело нападавшего. Однако для этого университет должен сначала дать согласие.

Как пишет Interia Wydarzenia, близкие жертв теракта опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что похороны стали для них моментом глубокой печали. Они отметили, что не хотели превращать церемонию в событие для СМИ, пространство для репортерских репортажей, поиска сенсаций и вмешательства в личные переживания.

