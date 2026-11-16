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Экономика «Растут расходы на СВО». Ярославские власти объяснили, что будет с деньгами на социалку в 2027 году

«Растут расходы на СВО». Ярославские власти объяснили, что будет с деньгами на социалку в 2027 году

Они вырастут лишь номинально

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В Ярославле проиндексируют социальные выплаты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Ярославле проиндексируют социальные выплаты | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Ярославле проиндексируют социальные выплаты

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В 2027 году индексация выплат, предусмотренных Социальным кодексом Ярославской области, планируется на 5,8%.

Об этом 16 ноября на заседании комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости Ярославской областной думы сообщил министр финансов Алексей Долгов.

Однако реального увеличения почувствовать людям не удастся.

Удельный вес социальных трат будет ниже, чем в текущем году, так как растут другие расходы — на СВО, на мост, на адресную инвестиционную программу и пр. Но в абсолютном значении расходы вырастут примерно на 3 миллиарда рублей.

Алексей Долгов

министр финансов Ярославской области

Он добавил, что в целом социальные расходы бюджета в следующем году составят около 47% от всех трат — это более 70 миллиардов рублей. Это и соцподдержка населения, и другие расходы, которые приравнивают к социальным, например образование, здравоохранение.

Графа расходов конкретно на социальную поддержку населения предполагает выплаты различных пособий и компенсаций. Например, неработающим пенсионерам, пенсии за выслугу лет государственным и гражданским служащим, выплаты почетным гражданам, пособие на погребение, рождение ребенка, региональный семейный капитал, выплаты инвалидам, детям-инвалидам, детям войны. А также выплаты получившим военные травмы, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда. И прочие компенсации по оплате коммуналки и другие.

Напомним, мы писали про проект бюджета Ярославской области на 2027 год. Планируется, что доходы казны составят 160,7 млрд рублей, расходы будут больше — 161,1 млрд рублей, то есть бюджет будет дефицитным. Из этих средств на развитие образования пойдет 31,755 млрд рублей, на здравоохранение — 9,771 млрд рублей, на развитие транспорта — 21,523 млрд рублей, на социальную поддержку населения — 16,397 млрд рублей.

Годовая инфляция в сентябре 2026 года, по данным Центрального банка РФ, составила 6,35%.

Кстати, в бюджете предусмотрена помощь профессиональным спортивным клубам — ФК «Шинник», ХК «Локомотив», волейбольный клуб «Ярославич», регби-клуб «Флагман». На них хотят потратить сотни миллионов рублей.

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Комментарии
4
Гость
6 минут
Одних сокращают, другим зп урезают, но что не именно это зп депутатам и мэрам, там стабильный рост, а то работать не захотят, а как жен трудно найти новых на их место
Гость
9 минут
На здравоохранение меньше чем на транспорт.Это перекос.
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Гость
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