«Страшно». Ярославцы пожаловались на обрушивающуюся на тротуар крышу четырехэтажки — фото

В Ярославле на центральной улице обрушивается крыша четырехэтажки Источник: Подслушано Ярославль / Max

Ярославцы пожаловались на обрушивающуюся крышу на центральной улице города. Обломки кирпичей попадали на тротуар на улице Чкалова, 24 в Ленинском районе. Кадрами поделились очевидцы в одном из городских пабликов.

На снимках видны куски фасада, валяющиеся на пешеходной дорожке. Место никак не ограждено.

«Сегодня, 16 ноября, в 13:20 с крыши дома на Чкалова, 24, отвалилась часть отделки крыши. Камни посыпались на тротуар. Страшно то, что рядом школа, в этом же доме детский центр, а напротив тротуара нет, так как идет ремонт бассейна „Лазурный“. На фото видно куски отделки, никто не пострадал. Очень хочется, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности прохожих. А также проведены работы по устранению», — написали ярославцы.

Рядом с четырехэтажкой на улице Чкалова, 24, располагается школа № 9 им. И. Л. Ткаченко и легкоатлетический манеж. Неподалеку идет реконструкция бассейна «Лазурный».

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После запроса 76.RU в мэрию города УК Ленинского района огородила опасный участок сигнальной лентой.

«Утром 17 ноября УК выйдет для проведения работ по отбивке опасных участков лепнины под карнизным свесом», — добавили в пресс-службе городской администрации.