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Происшествия Пожар на заводе пиротехники Сколько денег ушло на выплаты пострадавшим из-за взрыва на ярославском заводе петард — цифра

Сколько денег ушло на выплаты пострадавшим из-за взрыва на ярославском заводе петард — цифра

Компенсацию получили более 600 человек

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В ярославском поселке, где взорвался завод петард, восстановят еще один дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ярославском поселке, где взорвался завод петард, восстановят еще один дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ярославском поселке, где взорвался завод петард, восстановят еще один дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе Кубринск Ярославской области, где взорвался завод петард, продолжают выплачивать компенсации пострадавшим. Трагедия в Переславском районе произошла 28 сентября 2026 года. Тогда из-за пожара и последовавшего за ним взрыва здание завода разлетелось на кирпичи, погибли все сотрудники, находившиеся в нем, и еще одна жительница села. Последняя была в огороде у своего дома, куда полетели кирпичи.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва обломками завалило 22 жилых многоквартирных дома в селе. Капитальный ремонт предусматривалось сделать в 9 домах, однако сейчас в этот список добавили двухэтажку на улице Парковой, 10.

«На двух домах работы уже завершены — на улице Петрова, 1 и 7. Дома № 2, 3, 5 и 6 по этой же улице находятся в высокой степени готовности. Параллельно специалисты фонда капитального ремонта устанавливают окна. Фасады покрашены в 17 из 18 домов», — уточнил губернатор Михаил Евраев.

Дома в Кубринске продолжают восстанавливать | Источник: Михаил Евраев / TelegramДома в Кубринске продолжают восстанавливать | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Где-то выбило окна | Источник: Михаил Евраев / TelegramГде-то выбило окна | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Люди продолжают поддерживать друг друга | Источник: Михаил Евраев / TelegramЛюди продолжают поддерживать друг друга | Источник: Михаил Евраев / Telegram
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В селе повсюду стоят строительные материалы | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ селе повсюду стоят строительные материалы | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Всего пострадали 22 многоэтажки, десяти из них досталось больше всего | Источник: Михаил Евраев / TelegramВсего пострадали 22 многоэтажки, десяти из них досталось больше всего | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Помимо ремонта жилых домов, жителям Кубринска были выплачены компенсации.

«Выплатами на сегодняшний день обеспечены 570 человек на общую сумму 9 млн рублей. Семьям погибших выплачено более 20 млн рублей — помощь получили 33 человека», — рассказал глава региона.

Восстановительные работы продолжаются.

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Напомним, ЧП в селе Кубринск в Переславском округе Ярославской области случилось 28 сентября 2026 года. На местном заводе по производству пиротехники произошел взрыв. Во время ЧП погибли 14 человек — 13 сотрудников завода и местная жительница, которая занималась работами на огороде неподалеку от предприятия. Ударной волной в окрестных домах выбило окна, летящие в разные стороны кирпичи поломали крыши.

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Вскоре после происшествия гендиректора завода Алексея Пронина отправили в СИЗО. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (часть 3 статьи 217 УК РФ), и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 223.1 УК РФ). Пронин на судебном заседании сказал, что знал всех погибших, ему тяжело.

Также под стражу взяли местного участкового. Но вскоре отпустили под подписку о невыезде.

Всё о трагедии в Кубринске мы продолжаем публиковать в специальном сюжете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пожар Компенсация Капитальный ремонт Михаил Евраев
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Комментарии
6
Гость
24 минуты
Власти, как и обещали держат руку на пульсе
Гость
24 минуты
Главное успеть до снега все окна и крыши доделать!
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Гость
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