В Ярославле, спасая от закрытия, сдали в аренду государственный хлебозавод

— Идея в том, чтобы сохранить предприятие, которое 20 лет является нашим поставщиком. Это единственный завод, который производит йодированный хлеб. К нам обратились из правительства, попросили помочь, — объясняет руководитель комбината Максим Вахруков. — Аренда в данном случае — просто форма договора управления, которая всех устроила, чтобы предприятие продолжило свою работу, так как самостоятельно оно действовать уже не может.

Схема такая: из сумм, которые «Комбинат социального питания» будет платить за аренду хлебозавода, будут постепенно покрывать долги.

При этом выгода комбината неочевидна: зачем частному предприятию брать в аренду убыточный завод, пока правительство пытается найти для него инвестора? Вероятно, часть издержек предприятие покроет возможностью пользоваться арендованным заводом.

— Скорее всего, мы продолжим выпекать свою продукцию в своих же цехах. Но посмотрим, возможно, часть производства переведём, пока нет единого решения, — добавил Максим Вахруков.