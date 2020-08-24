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В Ярославле, спасая от закрытия, сдали в аренду государственный хлебозавод

Старейшее предприятие города находится в печальном состоянии

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В Ярославской области под управлением властей остался всего один хлебозавод. И он на грани банкротства

В Ярославской области под управлением властей остался всего один хлебозавод. И он на грани банкротства

В Ярославле сдали в аренду государственный хлебозавод № 4

Государственное управление предприятием не всегда значит успех и процветание. В Ярославле хлебозавод, находящийся в ведении правительства региона, оказался на грани банкротства. Речь идёт про хлебозавод № 4, который поставляет хлеб и выпечку практически во все продуктовые магазины города. Это старинное предприятие, основанное в 1937 году. В последние годы оно работало в убыток (по данным правительства, за 2018 год прибыль составила минус 326 тысяч рублей).

Цеха завода находятся в Заволжском районе

Цеха завода находятся в Заволжском районе

Чтобы спасти его от закрытия, власти решили сдать завод в аренду. Арендатором стал «Комбинат социального питания» — компания, получившая госконтракты на поставку питания в детские сады, школы и больницы Ярославля.

— Идея в том, чтобы сохранить предприятие, которое 20 лет является нашим поставщиком. Это единственный завод, который производит йодированный хлеб. К нам обратились из правительства, попросили помочь, — объясняет руководитель комбината Максим Вахруков. — Аренда в данном случае — просто форма договора управления, которая всех устроила, чтобы предприятие продолжило свою работу, так как самостоятельно оно действовать уже не может.

Схема такая: из сумм, которые «Комбинат социального питания» будет платить за аренду хлебозавода, будут постепенно покрывать долги.

При этом выгода комбината неочевидна: зачем частному предприятию брать в аренду убыточный завод, пока правительство пытается найти для него инвестора? Вероятно, часть издержек предприятие покроет возможностью пользоваться арендованным заводом.

— Скорее всего, мы продолжим выпекать свою продукцию в своих же цехах. Но посмотрим, возможно, часть производства переведём, пока нет единого решения, — добавил Максим Вахруков.

В Ярославле также успешно работает хлебозавод № 1, который был основан в 1927 году, но его давно передали в частные руки. С 2014 года власти региона хотят продать и этот завод, но депутаты облдумы выступают против приватизации. В 2019 году всё же выставили на продажу акции хлебозавода № 4, но ими никто не заинтересовался.

Хлебобулочный бизнес даётся властям с переменным успехом: уже в 2008 году треть хлебозаводов, принадлежащих области, работали в убыток.

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