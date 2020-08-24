В Ярославле, спасая от закрытия, сдали в аренду государственный хлебозавод

В Ярославле сдали в аренду государственный хлебозавод № 4
Государственное управление предприятием не всегда значит успех и процветание. В Ярославле хлебозавод, находящийся в ведении правительства региона, оказался на грани банкротства. Речь идёт про хлебозавод
Чтобы спасти его от закрытия, власти решили сдать завод в аренду. Арендатором стал «Комбинат социального питания» — компания, получившая госконтракты на поставку питания в детские сады, школы и больницы Ярославля.
— Идея в том, чтобы сохранить предприятие, которое
Схема такая: из сумм, которые «Комбинат социального питания» будет платить за аренду хлебозавода, будут постепенно покрывать долги.
При этом выгода комбината неочевидна: зачем частному предприятию брать в аренду убыточный завод, пока правительство пытается найти для него инвестора? Вероятно, часть издержек предприятие покроет возможностью пользоваться арендованным заводом.
— Скорее всего, мы продолжим выпекать свою продукцию в своих же цехах. Но посмотрим, возможно, часть производства переведём, пока нет единого решения, — добавил Максим Вахруков.
В Ярославле также успешно работает хлебозавод
Хлебобулочный бизнес даётся властям с переменным успехом: уже в 2008 году треть хлебозаводов, принадлежащих области, работали в убыток.