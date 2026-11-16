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Развлечения Новым Джеймсом Бондом станет Бэтмен: кому досталась роль самого известного шпиона

Новым Джеймсом Бондом станет Бэтмен: кому досталась роль самого известного шпиона

Предстоящий фильм станет 26-й частью кинофраншизы

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Дата выхода нового фильма о Бонде пока не объявлена | Источник: 007 / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)Дата выхода нового фильма о Бонде пока не объявлена | Источник: 007 / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)

Дата выхода нового фильма о Бонде пока не объявлена

Источник:

007 / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)

Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда. Он станет новым агентом 007 после ухода из шпионской серии фильмов артиста Дэниела Крейга.

«Паттинсон, чьи кинокредиты ⁠в этом году включают „Одиссею“ и „Прайм-тайм“, сменяет Крейга, который отказался от роли после фильма 2021 года „Не время умирать“», — сообщает Reuters со ссылкой на официальный аккаунт бондианы в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Режиссером нового фильма должен стать номинант на премию «Оскар» Дени Вильнев, известный по «Дюне» и «Прибытию». Сценарий картины написал британец Стивен Найт.

Фильмы о Джеймсе Бонде выходят с 1962 года, когда Шон Коннери впервые сыграл агента 007 в картине «Доктор Ноу». С тех пор мировые кассовые сборы серии превысили 7 миллиардов долларов, сделав ее одной из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории Голливуда, уточняет издание.

Ранее Паттинсон исполнил главную роль в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Он вышел в 2022 году. Актер сыграл миллиардера Брюса Уэйна, который под маской борца с преступностью расследует серию убийств в Готэме. Картина показала героя в начале его пути в качестве защитника города.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Instagram Reuters Голливуд Джеймс Бонд Мэтт Ривз Роберт Паттинсон Шон Коннери
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Комментарии
2
Гость
18 минут
Патисон станет агентом 007
Гость
33 минуты
Действие как всегда будет происходить в казино... борьба со злом.
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Гость
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