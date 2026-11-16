Дата выхода нового фильма о Бонде пока не объявлена Источник: 007 / Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)

Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда. Он станет новым агентом 007 после ухода из шпионской серии фильмов артиста Дэниела Крейга.



«Паттинсон, чьи кинокредиты ⁠в этом году включают „Одиссею“ и „Прайм-тайм“, сменяет Крейга, который отказался от роли после фильма 2021 года „Не время умирать“», — сообщает Reuters со ссылкой на официальный аккаунт бондианы в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Режиссером нового фильма должен стать номинант на премию «Оскар» Дени Вильнев, известный по «Дюне» и «Прибытию». Сценарий картины написал британец Стивен Найт.

Фильмы о Джеймсе Бонде выходят с 1962 года, когда Шон Коннери впервые сыграл агента 007 в картине «Доктор Ноу». С тех пор мировые кассовые сборы серии превысили 7 миллиардов долларов, сделав ее одной из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории Голливуда, уточняет издание.