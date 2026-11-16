Новым Джеймсом Бондом станет Бэтмен: кому досталась роль самого известного шпиона

Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда. Он станет новым агентом 007 после ухода из шпионской серии фильмов артиста Дэниела Крейга.
«Паттинсон, чьи кинокредиты в этом году включают „Одиссею“ и „Прайм-тайм“, сменяет Крейга, который отказался от роли после фильма 2021 года „Не время умирать“», — сообщает Reuters со ссылкой на официальный аккаунт бондианы в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
Режиссером нового фильма должен стать номинант на премию «Оскар» Дени Вильнев, известный по «Дюне» и «Прибытию». Сценарий картины написал британец Стивен Найт.
Фильмы о Джеймсе Бонде выходят с 1962 года, когда Шон Коннери впервые сыграл агента 007 в картине «Доктор Ноу». С тех пор мировые кассовые сборы серии превысили 7 миллиардов долларов, сделав ее одной из самых продолжительных и успешных кинофраншиз в истории Голливуда, уточняет издание.
Ранее Паттинсон исполнил главную роль в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен». Он вышел в 2022 году. Актер сыграл миллиардера Брюса Уэйна, который под маской борца с преступностью расследует серию убийств в Готэме. Картина показала героя в начале его пути в качестве защитника города.