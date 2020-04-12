У Андрея Коваленко завидный автопарк, в котором есть Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux и Toyota LC, а также снегоход SSki-Doo Expedition SE 1200. Депутат владеет двумя квартирами на 82 и 100 квадратных метров, а его супруга — большим количеством участков под строительство коттеджей.

Всё на жене

Роман Слонин, заработав за прошлый год 807 тысяч рублей, живёт счастливо (надеемся) со своей супругой, доходы которой составили больше 26 миллионов рублей. У семьи неплохой список недвижимости: земельный участок под котельную, участок для строительства многоквартирного дома, пять жилых домов с разной степенью собственности, квартира площадью 68 квадратных метров.