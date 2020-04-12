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Депутаты показали свои закрома

Депутаты показали свои закрома

Ярославская областная дума обнародовала декларации о доходах депутатов за прошлый год. Мы заглянули в документы и посмотрели, кто заработал больше всех, а кто записал всё на жену.

Тигран Казарян (76,030 миллиона рублей) и богатая жена

Тигран Казарян много заработал сам, ещё больше — его жена

Тигран Казарян много заработал сам, ещё больше — его жена

За депутатом числится большой список недвижимости, правда, большая часть имущества находится в Армении. Например, участки под жилищное строительство и размещение гаражей, жилой дом, склад. В России у депутата также зарегистрированы два дома на 947 и 590 квадратных метров и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Его супруга ездит на Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz GL 350 Blue TEC 4MATIC. Она заработала намного больше мужа — 205 миллионов рублей.

Илья Круглов (56,694 миллиона рублей) и огромные дома

Илья Круглов ежегодно в списке самых богатых

Илья Круглов ежегодно в списке самых богатых

Депутат имеет бизнес в строительной сфере. Это отражает и список его недвижимости: в собственности два участка с назначением под торгово-выставочные центры, участок под промышленный объект, для строительства кинотеатра, большой перечень нежилой недвижимости и два дома на 400 и 280 квадратных метров. Супруги в декларации депутата нет.

Яков Якушев (25,772 миллиона рублей) и квартира в Швейцарии

Якову Якушеву принадлежат многие объекты недвижимости в Ярославле

Якову Якушеву принадлежат многие объекты недвижимости в Ярославле

Один из богатейших людей в городе в этом списке не кажется таким. Депутат заработал около 26 миллионов рублей, а его супруга чуть больше 7. Зато на двоих у них роскошный список недвижимости, в котором: земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом на 637 квадратных метров, четыре квартиры, одна из которых — в Швейцарии.

Михаил Никешин (16,960 миллиона рублей)

Михаил Никешин в прошлом году оказался самым богатым&nbsp;

Михаил Никешин в прошлом году оказался самым богатым 

В прошлом году доход депутата был выше в три раза, а теперь он только на четвёртом месте. Он владеет земельными участками разных назначений: для индивидуальной жилой застройки, под промышленные сооружения, под многоэтажки, под гаражи. Всего в списке около 50 объектов недвижимости. В автопарке депутата «Лада-Ларгус», грузовой ГАЗ 3010GD, прицепы МЗСА и ГКБ 8350, автопогрузчик Komatsu, Nissan. А также снегоход Ski-Doo Grand Touring 600.

Андрей Коваленко (14,056 миллиона рублей)

Андрей Коваленко стал пятым по уровню доходов

Андрей Коваленко стал пятым по уровню доходов

У Андрея Коваленко завидный автопарк, в котором есть Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux и Toyota LC, а также снегоход SSki-Doo Expedition SE 1200. Депутат владеет двумя квартирами на 82 и 100 квадратных метров, а его супруга — большим количеством участков под строительство коттеджей.

Всё на жене

Роман Слонин, заработав за прошлый год 807 тысяч рублей, живёт счастливо (надеемся) со своей супругой, доходы которой составили больше 26 миллионов рублей. У семьи неплохой список недвижимости: земельный участок под котельную, участок для строительства многоквартирного дома, пять жилых домов с разной степенью собственности, квартира площадью 68 квадратных метров.

Андрей Щенников за прошлый год указал доход в 568,235 тысячи рублей. А его супруга — 10,5 миллиона рублей. Семья Щеннииковых владеет огромной квартирой площадью 355 квадратных метров. Жена депутата ездит на Hyundai Santa Fe, у самого Андрея Щенникова автомобиля в собственности нет.

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декларации о доходахЯрославская областная дума
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