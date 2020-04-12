Ярославская областная дума обнародовала декларации о доходах депутатов за прошлый год. Мы заглянули в документы и посмотрели, кто заработал больше всех, а кто записал всё на жену.
Тигран Казарян (76,030 миллиона рублей) и богатая жена
За депутатом числится большой список недвижимости, правда, большая часть имущества находится в Армении. Например, участки под жилищное строительство и размещение гаражей, жилой дом, склад. В России у депутата также зарегистрированы два дома на
Его супруга ездит на Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz GL 350 Blue TEC 4MATIC. Она заработала намного больше мужа —
Илья Круглов (56,694 миллиона рублей) и огромные дома
Депутат имеет бизнес в строительной сфере. Это отражает и список его недвижимости: в собственности два участка с назначением под торгово-выставочные центры, участок под промышленный объект, для строительства кинотеатра, большой перечень нежилой недвижимости и два дома на
Яков Якушев (25,772 миллиона рублей) и квартира в Швейцарии
Один из богатейших людей в городе в этом списке не кажется таким. Депутат заработал около 26 миллионов рублей, а его супруга чуть больше 7. Зато на двоих у них роскошный список недвижимости, в котором: земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, жилой дом на
Михаил Никешин (16,960 миллиона рублей)
В прошлом году доход депутата был выше в три раза, а теперь он только на четвёртом месте. Он владеет земельными участками разных назначений: для индивидуальной жилой застройки, под промышленные сооружения, под многоэтажки, под гаражи. Всего в списке около
Андрей Коваленко (14,056 миллиона рублей)
У Андрея Коваленко завидный автопарк, в котором есть Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux и Toyota LC, а также снегоход SSki-Doo Expedition SE 1200. Депутат владеет двумя квартирами на
Всё на жене
Роман Слонин, заработав за прошлый год 807 тысяч рублей, живёт счастливо (надеемся) со своей супругой, доходы которой составили больше
Андрей Щенников за прошлый год указал доход в 568,235 тысячи рублей. А его супруга — 10,5 миллиона рублей. Семья Щеннииковых владеет огромной квартирой площадью