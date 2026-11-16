Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,51
EUR 91,19
Ограничения на М-8
ДТП с лосем
Как пережили атаку БПЛА
Каталог новостроек Ярославля
Умер экс-депутат
Условия в детской больнице
Погода на неделю
Происшествия «Мою дочь убили и подожгли». На Урале дети погибли в страшном пожаре — видео с места трагедии

«Мою дочь убили и подожгли». На Урале дети погибли в страшном пожаре — видео с места трагедии

По официальной версии, один из подростков плеснул в печь бензин и спалил дом

262

Родители требуют выяснить настоящие причины ЧП

Источник:

ТК «Канал-С»; Никита Шайхутдинов / Городские медиа

«Свою дочку я похоронила вот так — полпакета в гроб положила. То есть от моей дочери не осталось ничего, кроме косточек», — рассказывает мама 12-летней Полины, которая погибла в страшном пожаре.

Всё, что известно об этой трагедии, смотрите в видео выше.

Празднование Нового года обернулось бедой для нескольких семей в Серове. В ночь на 1 января 2026 года компания детей собралась на даче в СНТ. Один из подростков стащил ключи у родителей и пригласил друзей. Утром дом загорелся. Выбраться из пожара удалось не всем: вместе с Полиной погиб 14-летний Андрей.

«Мы когда выпрыгнули, я начала искать, кого нет, и обнаружила, что нет сестры, первым делом, — рассказала старшая сестра погибшей, которая была на даче вместе с ней. Когда начался пожар, девочки находились на разных этажах: Алина — на втором, а Полина — на первом. — Я поняла, что, пока мальчики выбивают окна, я зайду. Решила зайти в дом, дошла до промежутка около печки, а там всё горит синим пламенем. Меня оттуда вытаскивают, обрушился второй этаж в этот момент. И мы уже поняли, что не спасти».

Двое выживших получили сильные ожоги, в том числе 20-летний Тимур, который был самым старшим в компании. После ЧП ему ампутировали ноги. Он вспоминает, что перед тем, как дом вспыхнул, видел, как один из гостей — 17-летний Никита — прошел мимо него с канистрой. Следователи установили, что парень плеснул в печь бензин, что и стало причиной трагедии.

Суд признал подростка невменяемым и отправил на принудительное лечение, но родственники погибших не согласны с таким приговором и с официальной версией трагедии.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Пожар Погибший ребенок Суд Приговор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Руководителям этого сайта необходимо изучить правила безопасной эксплуатации печи типа голландка. В бараке на широтном ходе пригодится.
Инженер1

Достижения

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

Комментатор недели

Комментатор недели

Написать больше всех комментариев за неделю

Комментатор месяца

Комментатор месяца

Написать больше всех комментариев за месяц

1 час
Скрепный бензиновый мальчик!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
Переехали в Москву и в шоке от цен и порядков. Откровенная колонка о том, как снять квартиру в столице с жадными риелторами
Василина Березкина
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Рекомендуем