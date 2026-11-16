«Мою дочь убили и подожгли». На Урале дети погибли в страшном пожаре — видео с места трагедии

Родители требуют выяснить настоящие причины ЧП Источник: ТК «Канал-С»; Никита Шайхутдинов / Городские медиа

«Свою дочку я похоронила вот так — полпакета в гроб положила. То есть от моей дочери не осталось ничего, кроме косточек», — рассказывает мама 12-летней Полины, которая погибла в страшном пожаре.

Всё, что известно об этой трагедии, смотрите в видео выше.

Празднование Нового года обернулось бедой для нескольких семей в Серове. В ночь на 1 января 2026 года компания детей собралась на даче в СНТ. Один из подростков стащил ключи у родителей и пригласил друзей. Утром дом загорелся. Выбраться из пожара удалось не всем: вместе с Полиной погиб 14-летний Андрей.

«Мы когда выпрыгнули, я начала искать, кого нет, и обнаружила, что нет сестры, первым делом, — рассказала старшая сестра погибшей, которая была на даче вместе с ней. Когда начался пожар, девочки находились на разных этажах: Алина — на втором, а Полина — на первом. — Я поняла, что, пока мальчики выбивают окна, я зайду. Решила зайти в дом, дошла до промежутка около печки, а там всё горит синим пламенем. Меня оттуда вытаскивают, обрушился второй этаж в этот момент. И мы уже поняли, что не спасти».

Двое выживших получили сильные ожоги, в том числе 20-летний Тимур, который был самым старшим в компании. После ЧП ему ампутировали ноги. Он вспоминает, что перед тем, как дом вспыхнул, видел, как один из гостей — 17-летний Никита — прошел мимо него с канистрой. Следователи установили, что парень плеснул в печь бензин, что и стало причиной трагедии.