Ярославский «Локомотив» 16 ноября забрал третью победу подряд. На домашнем льду ярославцы переиграли хоккейный клуб «Сочи» со счетом 3:0. Уже второй матч кряду команда Дмитрия Квартальнова оставляет свои ворота в неприкосновенности. Об итогах встречи, а также о ближайшем противостоянии с ЦСКА в беседе с 76.RU высказался нападающий «Локомотива» Артем Кузин.
«Начали гнуть свою линию»
— Артем, с победой! Расскажите, что сегодня получилось, а что нет у «Локомотива»?
— Из положительного — реализовали большинство. Начало было довольно-таки плохим. Чуть давали сопернику преимущество, но потом сумели реабилитироваться и начали гнуть свою линию.
— Тоже показалось, что первая половина матча была не слишком хорошей. С чем это можете связать?
— Даже не знаю. Будем анализировать и разбирать наши ошибки, готовиться. Впереди очень хорошие игры на выезде, поэтому нужно быть готовым и в форме.
«Любая победа — это всегда приятно»
— В третьем матче подряд выигрываете второй период. Какие-то изменения тренерский штаб внес? За счет чего такой успех?
— Никаких изменений нет. Начали делать правильные вещи: меняться, накладывать смены, закрывать соперника в зоне.
По ходу первой трети регулярного чемпионата «Локомотив» является одной из худших команд по игре во вторых периодах. Лишь четыре победы в этих отрезках матча.
— В последних матчах удалось стабилизировать игру. «Локомотив» идет без поражений. Сами рады этому?
— Конечно, рады. Любая победа — это всегда приятно. Радуемся.
Следующую игру «Локомотив» проведет на выезде 18 ноября. Соперником «железнодорожников» станет московский ЦСКА под руководством экс-тренера ярославцев Игоря Никитина.
«Хороший будет соперник»
— Следующий матч против ЦСКА. Наверное, игра станет особенной для команды?
— Там команда идет на первом месте. С ЦСКА у нас всегда плотные и тяжелые игры. Хороший будет соперник, поэтому настраиваться будем, как и на любой принципиальный матч. Будет хорошая игра.
— Какие компоненты помогут «Локомотиву» победить в этой встрече?
— Игра без ошибок и единоборства. Тренер говорит нашему, что хоккей — это игра один в один. Нужно выигрывать стыки и единоборства, а также доводить шайбу до ворот, а там реализовывать моменты, — рассказал Кузин.
После победы над ХК «Сочи» ярославская команда вплотную приблизилась к ЦСКА. Отставание «Локомотива» от московских армейцев составляет лишь одно очко при равном количестве проведенных встреч.
Следите за развитием Артема Кузина?
Ранее Дмитрий Квартальнов высказался насчет победы «Локомотива» над «Сочи» 16 ноября. Главный тренер ярославской команды также прокомментировал драку нападающего Артура Каюмова с сочинцем Дмитрием Овчинниковым.
Всё об играх «Локомотива» в сезоне 26/27 публикуем в специальном сюжете.