21-летний хоккеист ярославского «Локомотива» Артем Кузин высказался перед встречей с ЦСКА Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Ярославский «Локомотив» 16 ноября забрал третью победу подряд. На домашнем льду ярославцы переиграли хоккейный клуб «Сочи» со счетом 3:0. Уже второй матч кряду команда Дмитрия Квартальнова оставляет свои ворота в неприкосновенности. Об итогах встречи, а также о ближайшем противостоянии с ЦСКА в беседе с 76.RU высказался нападающий «Локомотива» Артем Кузин.

«Начали гнуть свою линию»

Артем Кузин на предыгровой разминке Источник: Максим Цирулев / 76.RU

— Артем, с победой! Расскажите, что сегодня получилось, а что нет у «Локомотива»?

— Из положительного — реализовали большинство. Начало было довольно-таки плохим. Чуть давали сопернику преимущество, но потом сумели реабилитироваться и начали гнуть свою линию.

— Тоже показалось, что первая половина матча была не слишком хорошей. С чем это можете связать?

— Даже не знаю. Будем анализировать и разбирать наши ошибки, готовиться. Впереди очень хорошие игры на выезде, поэтому нужно быть готовым и в форме.

«Любая победа — это всегда приятно»

«Локомотив» обыграл «Сочи» 16 ноября со счетом 3:0 Источник: Максим Цирулев / 76.RU

— В третьем матче подряд выигрываете второй период. Какие-то изменения тренерский штаб внес? За счет чего такой успех?

— Никаких изменений нет. Начали делать правильные вещи: меняться, накладывать смены, закрывать соперника в зоне.

По ходу первой трети регулярного чемпионата «Локомотив» является одной из худших команд по игре во вторых периодах. Лишь четыре победы в этих отрезках матча.

— В последних матчах удалось стабилизировать игру. «Локомотив» идет без поражений. Сами рады этому?

— Конечно, рады. Любая победа — это всегда приятно. Радуемся.

Следующую игру «Локомотив» проведет на выезде 18 ноября. Соперником «железнодорожников» станет московский ЦСКА под руководством экс-тренера ярославцев Игоря Никитина.

Корреспондент 76.RU взял интервью у молодого нападающего «Локомотива» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Хороший будет соперник»

Следующая игра «Локомотива» состоится с ЦСКА 18 ноября Источник: Максим Цирулев / 76.RU

— Следующий матч против ЦСКА. Наверное, игра станет особенной для команды?

— Там команда идет на первом месте. С ЦСКА у нас всегда плотные и тяжелые игры. Хороший будет соперник, поэтому настраиваться будем, как и на любой принципиальный матч. Будет хорошая игра.

— Какие компоненты помогут «Локомотиву» победить в этой встрече?

— Игра без ошибок и единоборства. Тренер говорит нашему, что хоккей — это игра один в один. Нужно выигрывать стыки и единоборства, а также доводить шайбу до ворот, а там реализовывать моменты, — рассказал Кузин.

После победы над ХК «Сочи» ярославская команда вплотную приблизилась к ЦСКА. Отставание «Локомотива» от московских армейцев составляет лишь одно очко при равном количестве проведенных встреч.

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Ранее Дмитрий Квартальнов высказался насчет победы «Локомотива» над «Сочи» 16 ноября. Главный тренер ярославской команды также прокомментировал драку нападающего Артура Каюмова с сочинцем Дмитрием Овчинниковым.