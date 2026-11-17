Россиянам рассказали, какие специалисты по-прежнему востребованы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Во втором квартале 2026 года с крупных и средних предприятий России ушел каждый 14-й сотрудник — всего около 2,5 млн человек. Офисным специалистам на рынке труда становится тесно, а рабочие и продавцы по-прежнему востребованы.

Увольнения сильнее всего превысили наем в образовании, обрабатывающей промышленности, энергетике, торговле и здравоохранении. Обратная картина — в строительстве, а также в сельском хозяйстве, гостиницах и общепите, добыче и персональных услугах, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Работы.ру».

Сложнее всего найти работу офисным сотрудникам. Сейчас на рынке в избытке бухгалтеров, юристов, экономистов, маркетологов и кадровиков. При этом по-прежнему нужны квалифицированные рабочие, специалисты по ИИ и кибербезопасности.

По сведениям издания, за апрель–июнь компании приняли на работу около 2,3 млн человек — на 3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2020 года. В итоге бизнес нанял на 250 тыс. человек меньше, чем уволилось.

Увольнения больше всего превышали наем в Брянской, Архангельской и Орловской областях, Чувашии и Коми. Противоположная картина сложилась лишь в восьми регионах. Среди тех, где чаще нанимали, чем увольняли, — Камчатка, Магаданская область, Чукотка, Ленинградская и Амурская области.

В 2027 году россияне столкнутся с массовыми сокращениями, а также с низкими зарплатами. На это повлияют высокая ключевая ставка, налоговые изменения и снижение спроса, следует из прогноза Минэкономразвития РФ.