Россияне заметили, что в одном и том же онлайн-сервисе цены могут отличаться на одинаковые товары Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россияне обнаружили, что за одни и те же продукты в «Яндекс Лавке» приходится платить по-разному. Люди предполагают, что алгоритмы анализируют их покупки и личные данные, чтобы решать, кому дать скидку, а кому выставить более высокий счет. MSK1.RU узнал у экспертов, действительно ли пол и история заказов влияют на ценники.

«Игры с ценами»

Поводом для обсуждений стали пирожные «Медовички». Покупатели заметили, что один и тот же десерт одним пользователям онлайн-площадка предлагала за 124–129 рублей, а другим — почти вдвое дороже, за 259 рублей. Эта история заставила пользователей сравнивать стоимость товаров в своих аккаунтах.

Разницу в ценах интернет-пользователь проверила на телефонах своих близких Источник: beautytales / Threads (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Тоже сравнила с трех аккаунтов. У них много классных продуктов, но после такого отношения желание заказывать пропадает», — жалуется Яна.

«Причем даже между приложением и сайтом может быть разница в одном и том же аккаунте», — добавляет Илхом.

Разница не только в стоимости товаров… Источник: vikaskripina / Threads (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) …но и доставки Источник: vikaskripina / Threads (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«"Лавка» сверху накидывает от 50–120 и далее рублей на позицию. А с учетом большой корзины — это впустую отдаем по 2–3 тысячи плюс берут за сервисный сбор, доставку и просят чаевые курьеру. Поэтому заказ делаю в других местах», — пишет Катерина.

«У меня вчера в „Лавке“ поменялись цены на все продукты после заказа. Я зашла, смотрю — акций много, сделала большой прям заказ. До этого не заказывала „Лавку“ полгода. Потом захожу опять — думаю, еще что-нибудь закажу, а акций этих нет! Скидок нет, и всё. Вот такие игры с ценами в течение 20 минут в одном аккаунте», — делится своим опытом Дарья.

Скидки разные Источник: yana_vabel / Threads (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) И цены — тоже разные Источник: yana_vabel / Threads (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«У них постоянно идет игра с ценой, иногда просто в моменте заказа может измениться какой-то пункт. Тут уже даже не ценовая дискриминация, а просто налог на „прокатило“», — считает Андрей.

Эксперимент MSK1.RU

После многочисленных жалоб в соцсетях редакция MSK1.RU тоже решила проверить, как работает система, и сравнить цены на товары с разных аккаунтов. Массовых расхождений на многие позиции, о которых писали пользователи, мы не обнаружили. Однако заметная разница нашлась в «Яндекс Лавке» на сливочное масло.

Первым мы решили проверить пачку сливочного масла «Брест-Литовск» весом 180 граммов. Трое коллег одновременно выбрали один и тот же товар и были удивлены результатом. Стоимость различалась от 190 до 238 рублей, причем отличались и размеры скидок.

Кстати, этот продукт тоже попал под прицел обсуждений в Threads Источник: редакция MSK1.RU

Аналогичным оказался и мониторинг цен на пачку топленого масла ГХИ весом 140 граммов. Одному пользователю продукт предлагали без скидки за 349 рублей, а другому предоставили дисконт и снизили стоимость до 314 рублей.

Один товар — цена разная Источник: редакция MSK1.RU

На двух пачках масла разница оказалась вполне заметной, хотя по остальным позициям мы не заметили расхождений.

«Сравнивают цены из разных дарксторов»

Мы попросили объяснить, почему один и тот же товар может обходиться покупателям в разные суммы. В «Яндексе» заявили, что базовая цена, которая написана черным или зачеркнутым серым цветом, одинакова для всех клиентов в пределах одного даркстора.

При этом стоимость продуктов в разных точках может отличаться, комментируют в компании. На это влияют операционные расходы, аренда и другие затраты, которые могут быть неодинаковыми даже у магазинов одной сети.

«"Яндекс Лавка» также может предоставлять скидки для покупателей — на первый заказ, а также персональные промопредложения. В случае с «Медовичками» пользователи сравнивают цены из разных дарксторов и разных аккаунтов. К примеру, они могли зайти в «Лавку» незалогиненными и увидеть скидку новичка. Разница не связана с полом покупателя, моделью телефона или другими подобными параметрами», — рассказали MSK1.RU в пресс-службе компании.

«Может анализировать историю заказов»

Эксперты считают, что с экономической точки зрения такую практику можно назвать ценовой дискриминацией. При этом пол и возраст клиента могут вообще не учитываться. Достаточно того, что компания назначает разные суммы за один и тот же товар, оценивая, сколько конкретный человек готов за него заплатить.

«Алгоритм может анализировать историю заказов, средний чек, частоту покупок, реакцию на скидки, склонность сравнивать предложения. И на основании этих данных прогнозирует, насколько вероятно, что будет куплен товар по той или иной цене, — объясняет руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office Юлия Савосина. — Если человек регулярно заказывает продукты, почти не реагирует на повышение цен и редко использует промокоды, алгоритм может предположить, что он менее чувствителен к стоимости покупки, и предложит более высокую цену».

На разницу цен не реагирует только робот-доставщик: он бесстрастно везет товары получателям вне зависимости от того, сколько они стоят Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Впрочем, эксперт уверена, что у такой ситуации могут быть разные объяснения, и далеко не все они связаны с желанием компании заработать на отдельных покупателях.

«Сам факт того, что два покупателя увидели разные цены, еще не доказывает применение такого механизма. Причиной могут быть персональные скидки, разные условия заказа или технические ошибки. Чтобы говорить именно об алгоритмической ценовой дискриминации, нужно понимать, как рассчитывалась цена и какие данные на нее повлияли», — добавляет Савосина.

А вы сталкивались с разницей цен в одном и том же сервисе? Да, сравнивал(-а) цены с друзьями, разница была существенной Замечал(-а) разницу, но думал(-а), что дело в скидках и акциях Не замечал(-а), но теперь обязательно проверю Нет, всегда вижу одинаковые цены Не пользуюсь онлайн-доставкой