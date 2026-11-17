Максимальная выплата по больничному в 2026 году достигает 6 827,4 рубля в день. А за полный месяц болезни сотрудник может получить около 205 тысяч рублей. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«При расчете размера больничного оценивается доход сотрудника не в текущем моменте, а за два предыдущих календарных года. Для больничных листов, открываемых в текущем 2026 году, расчетными являются 2024 и 2025 годы. Официальная зарплата за прошлые годы должна быть не ниже установленного государством лимита: за 2024 год — не менее 2 225 000 рублей (около 185 400 рублей в месяц); за 2025 год — не менее 2 759 000 рублей (около 230 000 рублей в месяц)», — сообщил ТАСС Сафонов.
Чтобы получать 100% от среднего заработка, трудовой стаж должен быть от восьми лет. Если стаж от пяти до восьми лет, выплатят 80%, а если меньше пяти лет — 60%.
Максимальное пособие за один день больничного в 2027 году составит 7,86 тыс. рублей. Таким образом, размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тыс. до 239 тыс. рублей.
Самозанятые годами работали без больничных и отпускных. Теперь правила для них пересмотрели. Они могут присоединиться к федеральной программе до 30 сентября 2027 года.