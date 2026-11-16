Вывалил всё «грязное белье»: Стас Костюшкин публично признался, как бросил жену ради любовницы

Певец был максимально откровенен в шоу «Вопрос ребром» Источник: Вопрос ребром / Vk.ru

Стас Костюшкин рассказал, почему женился почти на каждой из тех, с кем имел интимную связь, и как потом его браки распадались. Оказалось, что у артиста за всю жизнь было всего четыре женщины. И это несмотря на его творческие успехи и эффектный внешний вид.

— Я воспитан в таком социуме, что если ты с девушкой поцеловался, то ты уже должен на ней жениться. Это правда, меня так воспитывали. И поэтому каждый раз, когда мы общались и дальше было продолжение, значит, должна быть свадьба обязательно. Значит, мы будем вместе, — признался Стас Костюшкин в шоу «Вопрос ребром» (18+).

Тем не менее официальных браков у артиста только три. В этой же программе певец раскрыл причину первого развода.

— Мы расстались, потому что она не кричала во время секса. Молчала вообще. Она говорила, что дело в том, что мы жили с родителями и ей бы хотелось, чтобы они спали спокойно. И мы уехали в Москву. Я снимаю квартиру. Заселяемся где-то на Бабушкинской, там какая-то хрущевка ужасная. Я сразу говорю: «Вперед!» Ну, в общем, мы приехали в 2 часа ночи, приступили к делу, а там сверху сразу нам крикнули: «Какого хрена вы орете ночью?!» С ней в итоге мы расстались, ну а дальше уже пошли другие жёны. Вот и всё», — разоткровенничался артист.

Со своей третьей женой Стас Костюшкин познакомился на работе. На тот момент певец еще был в браке.

Артист до сих пор удивляет жену своей непосредственностью. В шоу он рассказал, что иногда устраивает любимой театр с участием интимных частей тела Источник: Вопрос ребром / Vk.ru

— Я пришла на работу устраиваться, танцевать. А он мне три месяца вообще прохода не давал. Окучивал меня. Он женатиком в тот момент был. Знаете, как мне было тяжело? У меня был полнейший харассмент. Это было 22 года назад, — вспоминает Юлия Костюшкина.

Она призналась, что Стас Костюшкин ей тогда не нравился, а его настойчивые ухаживания она первое время вообще не воспринимала всерьез. Сам артист откровенно рассказал зрителям, что даже не обещал Юлии развестись. Но постоянно пытался с ней остаться наедине.

— Я сказал своему директору: «Игорь, а как-то можно сделать так, чтобы Юля пришла ко мне в номер и осталась? Она пришла в номер, посидела со мной, говорит: „Ну всё, я ухожу“. А я купил целый рюкзак презервативов. Я говорю: „Ты куда? У меня целый рюкзак!“ Но она ушла всё равно, — с улыбкой рассказывает артист.

В итоге между парой всё же завязались романтические отношения, несмотря на то, что певец не развелся с женой. И они даже летали вместе отдыхать. Свою связь Стас и Юлия пытались держать в секрете от общественности. Но их постоянно застукивали вместе.

— Мы поехали в Турцию на три дня. Идея была сделать так, чтобы никто не увидел нас вместе вообще. И мы садимся в автобус. Я говорю Юле: «Давай в конец уйдем». Мы сели в автобус. И гид говорит: «Дамы и господа, давайте сразу поприветствуем солиста группы „Чай вдвоем“ Стаса Костюшкина с его женой», — делится Стас Костюшкин воспоминанием.

Певец трижды вступал в брак Источник: Вопрос ребром / Vk.ru

На этом их приключения не закончились. Дальше их ждала неловкая ситуация в отеле.

— Мы приехали инкогнито. А у нас как бы вот этот период, когда мы всё время занимаемся сексом. Мы заезжаем в отель, у нас хороший номер. Идем сразу смотреть на вид из окна, удивляемся, что кровать разобрана. Думаем, ничего себе нас встречают. Ну, в общем, мы почти сразу начинаем заниматься сексом. А теперь представьте себе картину: мы занимаемся любовью, а после ужина к нам в номер заходит семья с детьми… Мы, оказывается, в чужой номер по ошибке заселились, — рассказывает звезда.