Крымский мост открыли после удара ВСУ: движение запустили в реверсивном режиме — что известно

После удара специалисты проводят оценку повреждений Крымского моста Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, после чего движение автомобилей по переправе остановили. В обе стороны образовались многокилометровые пробки, а мост оставался закрыт до конца дня. Собрали всё, что известно к этому часу.

Что случилось

В 02:22 в канале MAX Крымского моста появилось сообщение о том, что движение временно ограничено. Тогда власти рекомендовали использовать паромное сообщение между Керчью и портом «Кавказ» для поездок между полуостровом и Краснодарским краем.

Утром губернатор Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил об атаке. Он подтвердил, что движение движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня.

Для устранения последствий задействовали необходимые службы. В Керчи развернули оперативный штаб, а ситуацию взяли на контроль власти республики.

О пострадавших Аксенов не сообщал. Также он не сообщил, чем именно ВСУ нанесли удар по мосту.

О ситуации также высказался губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил людей сохранять спокойствие и «скорректировать планы на поездки как минимум до середины дня».

Мост был закрыт более 14 часов



Минтранс сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту после 19 часов по московскому времени. Проезд по автомобильной части переправы запустили в реверсивном режиме.

«Специалисты продолжают восстановительные работы, чтобы в дальнейшем открыть движение в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Telegram-канала Mash, в очередях с обеих сторон переправы до этого времени находились около 2 тыс. машин. Временно на мосту было остановлено и железнодорожное сообщение. Задержки поездов составляли более четырех часов, но движение быстро восстановили.

Позднее «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что все задержавшиеся поезда «Таврия» прибыли на станцию Керчь-Южная Новый парк. Другие составы перевозчика, по данным компании, курсируют без задержек.

Оценка повреждений

Министерство транспорта России опубликовало официальное заявление после атаки на мост. Там сообщили, что движение по автомобильной части приостановлено из-за атаки беспилотников на инфраструктуру моста.

Сейчас над восстановлением работают специалисты. Они оценивали возможность запустить реверсивное движение. К тому моменту ж/д сообщение уже работало штатно. Также Минтранс уточнил, что никто не пострадал.

По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас проводится оценка повреждений Крымского моста. Он отметил, что специалисты в ближайшее время установят сроки полного восстановления. По его словам, для решения этой задачи есть опыт и все необходимые ресурсы.

«Всю работу организуем так, как нужно. Писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены», — заявил Хуснуллин в своем аккаунте в Telegram.