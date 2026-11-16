«В 34 года впервые попробовал сметану». История россиянина, который вырос на Кубе, переехал в Сибирь и заново учится быть русским

Александр Панеке родился в Новосибирске, а с двух лет жил и рос на Кубе Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Александр Панеке родился в Новосибирске, но почти всю жизнь провел на Кубе. Его отец-кубинец познакомился с будущей женой в студенчестве: оба учились в НГТУ на инженеров. В 1985 году, когда сыну было два с половиной года, отец забрал его на Кубу. Только в 2017 году уже взрослый Александр впервые за долгие годы встретился с мамой — приехал в Новосибирск и… остался. Сегодня кубинец учит пенсионеров плавать, осваивает русский язык и наслаждается непривычной вкусной едой. О том, что есть в России, чего нет на Кубе и что для кубинца сигары, — в материале NGS.RU.

Из Новосибирска на Кубу и обратно

Мама Александра с новорожденным сыном Источник: Александр Панеке Саша ходил в садик, школу и учился в университете уже на Кубе Источник: Александр Панеке

Александр Панеке — дитя интернационального брака. Его мама — русская, отец — кубинец: он приехал в Советский Союз получать высшее образование и встретил будущую жену. Родители Саши расстались, когда ему было около двух с половиной лет. Тогда отец увез сына на Остров Свободы.

«Я был совсем маленьким, поэтому Новосибирск практически не помню. Вырос на Кубе, там учился, занимался спортом. Мама осталась в России, а я жил с папой, — рассказывает Александр. — Мое полное имя — Александр Луисович Панеке-Мещенков».

Плаванием Александр занимается с детства и даже выступал на национальном чемпионате Кубы Источник: Александр Панеке

Отец Саши работал инженером — как и мама. На родине он женился во второй раз, и у Александра родилось еще два брата и сестра.

Детство Александра было самым обычным: учился в школе, всерьез занимался плаванием и был вполне успешным спортсменом. Еще в восемь лет он выиграл городские соревнования, и ему предложили продолжить подготовку в специализированной спортивной школе. Результаты позволили Александру выступать на национальном уровне: дважды он занимал третье место на чемпионате Кубы.

«Мне нравилось плавать, поэтому я тренировался и участвовал в соревнованиях. Плавание стало частью моей жизни», — говорит кубинец.

Только на спорт Саша делать ставку не стал: после школы выучился на инженера-программиста. А после ему пришла в голову идея всё-таки побывать на родине — встретиться с мамой.

Подготовка к поездке потребовала немало сил. Во-первых, пришлось потрудиться, чтобы оформить необходимые документы — на Кубе это сделать очень непросто. Во-вторых, 34-летний Александр начал учить язык: по-русски он не говорил вообще. Ну и самым важным этапом подготовки стал эмоциональный настрой, ведь с мамой сын не виделся уже больше тридцати лет.

«Я всегда хотел увидеть маму и город, где родился. Встреча была очень важной для нас обоих. Я знал маму по фотографиям и телефонным разговорам, а тут мы наконец оказались рядом. Для нас обоих это был сильный шок», — говорит Александр.

Мама русского кубинца замуж второй раз так и не вышла, детей у нее больше не было. Немудрено, что и для нее эта встреча стала огромным эмоциональным потрясением. Зато сейчас у мамы с сыном все хорошо — они сразу общий язык.

Сметана, борщ и сибирские морозы

Наконец-то увидел маму и впервые попробовал сметану: история россиянина, который вырос на Кубе, а теперь учится быть русским Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Сейчас Александру уже 43 года, и возвращаться на Остров Свободы он не собирается. За время жизни в России сибирский кубинец очень достойно выучил русский — достаточно, и чтобы с друзьями поболтать, и на работе объясниться. А работа, кстати, требует общения с людьми.

«Когда приехал, практически не говорил по-русски, пришлось восстанавливать язык. Сейчас уже могу общаться, хотя иногда сложно подобрать слова», — признается он.

Адаптация после карибского климата к российским морозам прошла очень легко и только подтвердила, что Александр — настоящий сибиряк. Сам он смеется и выдает базу: «Надо просто теплее одеваться».

Жизнь в России принесла немало и гастрономических открытий. Русская кухня Александру сразу понравилась. Среди любимых блюд — борщ, вареники, пельмени и сырники. То, что для любого россиянина — повседневный продукт, для кубинца оказалось настоящим экзотическим деликатесом. На Кубе многого из того, что покупают сибиряки в магазинах, нет вообще. По крайней мере, недоступно для широких масс.

«Здесь я впервые попробовал сметану — молочные продукты для меня вообще были в новинку. На Кубе выбор продуктов не такой большой, а в России я открыл для себя много нового. Колбасные изделия — тоже: здесь огромный выбор, многого я раньше не видел», — рассказывает кубинец.

Айтишник и тренер

Александр учит людей плавать с нуля Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Без работы Александр в России не сидел: он оказался специалистом широкого профиля. Пригодилось образование в IT: кубинец учит детей основам информатики, готовит школьников к олимпиадам. В течение года он преподавал испанский язык в одном из вузов Новосибирска.

Но основным его занятием стала должность матроса-спасателя в Центре спортивных сооружений в Кольцово: он следит за безопасностью посетителей в бассейнах спортивного кластера. Такая работа требует постоянного внимания: нужно присматривать за посетителями и вовремя замечать опасные ситуации. Если кто-то бегает вокруг бассейна или прыгает с бортика — Александр должен мгновенно отреагировать.

Руководство кубинского спасателя называет «самым добросовестным» сотрудником. Он привык действовать строго по инструкциям, но в нестандартных ситуациях готов действовать немедленно. А для этого всегда нужно быть в форме.

Параллельно Александр учит плавать детей и взрослых. Одна из его воспитанниц — подающая надежды новосибирская пловчиха Валерия Толстопятова.

«Ветераны спорта» — самая результативная команда под наставничеством кубинца Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Особое место в тренерской работе Александра занимают пенсионеры. Под его началом тренируется команда «Ветераны спорта Кольцово», состоящая из женщин почтенного возраста. Но гораздо большее почтение, чем возраст, вызывают их спортивные навыки: пенсионерки легко спускаются в бассейн, выполняют команды своего наставника, меняют стиль плавания настолько четко и технично, что бабушкам могут позавидовать и молодые.

« „ Ветераны спорта Кольцово “ занимаются у меня, Тамара Лисицына — самая главная в этой группе. Наташа, Наташа, Катя и Лена», — улыбаясь, представляет Александр своих воспитанниц.

Команда в ответ признается в любви к своему тренеру — видно, что отношения у них теплые. Воспитанницы демонстрируют солидную россыпь медалей с соревнований, которые завоевала команда.

«Это не наши, — говорит Тамара Лисицина, вешая трофеи на шею тренера. — Это его заслуга».

Сибирский пловец

Александр продолжает выступать на соревнованиях… Источник: Александр Панеке …и занимать призовые места Источник: Александр Панеке

На соревнованиях по плаванию Александр выступает до сих пор. В 2021 году он переплыл Обь в рамках фестиваля «Сибирская волна»: стартовал у пляжа в парке «Бугринская роща», а финишировал на Михайловской набережной — дистанция составила около 3,6 километра.

Позже он стал выступать на соревнованиях категории «Мастерс» для взрослых спортсменов. Один из последних успехов — участие в SWIMSTAR-2026, который прошел в октябре в рамках фестиваля IRONSTAR в «Сириусе». В дистанции один километр Александр занял 19-е место в общем зачете и второе — в возрастной категории 40–49 лет.

«Я плавал и на Кубе, и здесь. Когда приехал в Новосибирск, стал искать соревнования, в которых мог бы участвовать. Рад, что теперь могу не только тренировать других, но и сам выходить на старт», — рассказывает он.

Куба известна на весь мир своими сигарами. Пожалуй, один из самых ярких стереотипов об Острове Свободы — что с сигарами там не расстаются даже дети. Александр на это смеется: действительно, это глобальная индустрия, огромные плантации табака и легенды, но курят далеко не все. Сам Александр пробовал, но как спортсмен курением не увлекается. Говорит: «Мой инструмент — это легкие».

На Кубе осталась часть семьи Александра, а испанский язык по-прежнему родной для него Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На Кубе у Александра остались отец и братья, сестра живет в США. В Новосибирске у него мама, здесь он встретил девушку, появились друзья и работа. Хотя испанский язык по-прежнему остается для кубинца родным — он признается, что часто думает по-испански, хотя большую часть времени говорит на русском.