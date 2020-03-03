«Я в отличной форме и буду прибавлять»: экс-мэр Ярославля Урлашов метит в федеральную политику

Евгений Урлашов с надеждой смотрит в своё будущее Фото: Yarocode / Youtube.com

Евгений Урлашов, отбывающий наказание в колонии, бодр и полон надежд на большое светлое будущее. Именно такое ощущение складывается из интервью экс-мэра Ярославля изданию «7х7». — Я много читаю, занимаюсь спортом, нахожусь в хорошей форме — и физической, и интеллектуальной. И считаю, что еще буду прибавлять. Я смотрю на жизнь положительно, считаю, что это время не является для меня потерянным, потому что потеряно оно тогда, когда ты опускаешь руки и впадаешь в уныние. Я не впадаю в уныние, я за перспективу. Перспективу вижу в России. Никуда я бежать не собираюсь. Я хочу изменить жизнь в России в лучшую сторону. Именно путем выборов, то есть законным путем, легитимным, как это принято во всем цивилизованном мире. Мне есть что сказать людям, я буду прямо смотреть в глаза, — рассказал Урлашов.



Не оставляет бывший мэр и мыслей о политике. — Мне бы хотелось если и вернуться, то в федеральную политику. Мне уже неинтересно работать мэром, потому что я же почти десять лет был депутатом, и когда стал мэром, увидел финансовую перспективу нашего города. Она лежала передо мной, эта перспектива. И исходя из того наличия финансовых средств, какое было, я мог бы представить, что мы можем построить, изменить, отремонтировать. И уже к тому времени это было уже смешно. Было мало возможностей для творчества, но я старался, делал что мог. Ярославская область, как и любая другая, полностью зависит от федеральных денег. Исключение, может быть, составляют Татарстан и те субъекты федерации, которые очень сильно субсидируются. Чечня, Крым — это вообще отдельная история. Можно, конечно, постараться изменить ситуацию на местности, но без денег ты ничего не сделаешь. Поэтому изменения жизни народа, людей, страны должны идти на федеральном уровне, из Москвы, сверху. Но это не означает, что гражданское общество у нас должно бездействовать. На мой взгляд, оно, наоборот, должно быть смелей.