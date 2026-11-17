Распространение будет во многом зависеть от новых вакцин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мир в ближайшие годы может столкнуться с новой глобальной пандемией. Потенциально самый опасный вирус, способный ее вызвать, уже известен и находится среди нас, следует из материалов Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства.

«Новая пандемия гриппа неизбежна, однако ее масштаб будет зависеть от мер противодействия, в том числе от создания новых усовершенствованных вакцин, от уровня вакцинации населения, от организации и проведения противоэпидемических мероприятий», — говорится в научной работе.

Специалисты считают, что наиболее вероятной причиной новой пандемии станет штамм свиного гриппа A(H1N1). Согласно прогнозам, вспышка может случиться уже в 2029 году.

«Среди всех известных патогенов именно вирус гриппа обладает наивысшим пандемическим потенциалом и рассматривается учеными как наиболее вероятный кандидат на роль возбудителя будущей глобальной пандемии», — приводит текст исследования РИА Новости.

Штамм A(H1N1), известный как свиной грипп, уже вызывал глобальную пандемию в 2009 году. Вирус передается воздушно-капельным путем и поражает дыхательные пути. Он опасен своими осложнениями, которые могут привести к тяжелой пневмонии.

В России на 46-й неделе 2026 года зарегистрировали около 608 тысяч случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом. Из них гриппом заболели более 2,8 тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.