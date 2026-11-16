«Сердцу будет веселей». В Кремле высказались о школьном учебнике, где сокращено стихотворение Пушкина

Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в полном объеме войдет в новый школьный учебник по литературе для пятого класса. Учебник, в котором, как писала «Фонтанка» и Городские медиа, размещен сокращенный вариант произведения, относится к устаревающей линейке. Об этом 16 ноября сказала советник президента России Елена Ямпольская.
Читательница поделилась с «Фонтанкой» фотографиями текста стихотворения «Зимний вечер», напечатанного в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса. В нем произведение представлено в урезанном виде. Отсутствует следующая строфа:
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Под заголовком в учебнике указано, что строки представлены «в сокращении».
«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу», — приводит РИА Новости слова Ямпольской.
Она уточнила, что в программе для третьего класса этого стихотворения нет. «И я думаю, ему там и не место, а место там, где оно сейчас находится, — в программе пятого класса», — отметила Ямпольская.
Советник президента уточнила, что единый государственный учебник по литературе для пятого класса уже прошел вторую верстку. В нем, по словам Ямпольской, «стихотворение „Зимний вечер“ опубликовано полностью, без купюр».
Ямпольская добавила, что Пушкин не может отрицательно влиять на формирование мировоззрения детей, «просто всему свое время и каждому возрасту свое чтение».
Творчество Пушкина впервые будут изучать с 1-го по 11-й класс
При переходе на новую линейку учебников по литературе впервые творчество Александра Пушкина будет изучаться с 1-го по 11-й класс.
«Такого не было никогда. Такого не было и в том числе в советские времена, которые привыкли представлять как времена подготовки идеальных учебников», — заметила Ямпольская.
Советник президента РФ отметила, что произведения Пушкина будут присутствовать в школьной программе, начиная с букварей. Дальше творчество поэта школьники будут изучать на протяжении всего образовательного процесса.