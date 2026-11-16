Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,51
EUR 91,19
Ограничения на М-8
ДТП с лосем
Как пережили атаку БПЛА
Каталог новостроек Ярославля
Умер экс-депутат
Условия в детской больнице
Погода на неделю
Культура «Сердцу будет веселей». В Кремле высказались о школьном учебнике, где сокращено стихотворение Пушкина

«Сердцу будет веселей». В Кремле высказались о школьном учебнике, где сокращено стихотворение Пушкина

Советник президента РФ Ямпольская уточнила, что этот учебник относится к устаревающим

159
Памятники поэту есть почти в каждом городе, его стихи помнят без сокращений | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПамятники поэту есть почти в каждом городе, его стихи помнят без сокращений | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Памятники поэту есть почти в каждом городе, его стихи помнят без сокращений

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в полном объеме войдет в новый школьный учебник по литературе для пятого класса. Учебник, в котором, как писала «Фонтанка» и Городские медиа, размещен сокращенный вариант произведения, относится к устаревающей линейке. Об этом 16 ноября сказала советник президента России Елена Ямпольская.

Читательница поделилась с «Фонтанкой» фотографиями текста стихотворения «Зимний вечер», напечатанного в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса. В нем произведение представлено в урезанном виде. Отсутствует следующая строфа:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Под заголовком в учебнике указано, что строки представлены «в сокращении».

«То, о чем вы говорите, относится именно к действующей коммерческой, то есть уже устаревающей линейке учебников. Чем вызвано это, сказать вам точно не могу», — приводит РИА Новости слова Ямпольской.

Она уточнила, что в программе для третьего класса этого стихотворения нет. «И я думаю, ему там и не место, а место там, где оно сейчас находится, — в программе пятого класса», — отметила Ямпольская.

Советник президента уточнила, что единый государственный учебник по литературе для пятого класса уже прошел вторую верстку. В нем, по словам Ямпольской, «стихотворение „Зимний вечер“ опубликовано полностью, без купюр».

Ямпольская добавила, что Пушкин не может отрицательно влиять на формирование мировоззрения детей, «просто всему свое время и каждому возрасту свое чтение».

Творчество Пушкина впервые будут изучать с 1-го по 11-й класс

При переходе на новую линейку учебников по литературе впервые творчество Александра Пушкина будет изучаться с 1-го по 11-й класс.

«Такого не было никогда. Такого не было и в том числе в советские времена, которые привыкли представлять как времена подготовки идеальных учебников», — заметила Ямпольская.

Советник президента РФ отметила, что произведения Пушкина будут присутствовать в школьной программе, начиная с букварей. Дальше творчество поэта школьники будут изучать на протяжении всего образовательного процесса.

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Анастасия ГолубеваАнастасия Голубева
Анастасия Голубева
корреспондент отдела новостей
Елена Ямпольская Учебник Стихотворение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 минут
"Городские электрички Ярославля стали альтернативой пробкам в часы пик" , а в сторону станции Молота в Брагино когда запустят?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Старинные города, дворцы и океан. Как компания подруг из России дикарями отдохнула в Марокко
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Рекомендуем