«Сердцу будет веселей». В Кремле высказались о школьном учебнике, где сокращено стихотворение Пушкина

Памятники поэту есть почти в каждом городе, его стихи помнят без сокращений

Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» в полном объеме войдет в новый школьный учебник по литературе для пятого класса . Учебник, в котором, как писала «Фонтанка» и Городские медиа, размещен сокращенный вариант произведения, относится к устаревающей линейке. Об этом 16 ноября сказала советник президента России Елена Ямпольская.

Читательница поделилась с «Фонтанкой» фотографиями текста стихотворения «Зимний вечер», напечатанного в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса. В нем произведение представлено в урезанном виде. Отсутствует следующая строфа:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Под заголовком в учебнике указано, что строки представлены «в сокращении».