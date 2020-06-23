Во всём обвиняют чиновников: СКР возбудил уголовное дело после обрушения моста за 20 миллионов

В Ярославской области началось уголовное разбирательство после обрушения моста через реку Устье в посёлке Борисоглебском. Это случилось 22 апреля 2020 года. Дорога стоила 20 миллионов рублей, её помпезно открыли в декабре 2015 года. Тогда на открытии присутствовали губернатор региона Сергей Ястребов и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Мост построили на месте деревянного, который стоял с 1970-х, пока в 2013 году его не разрушило половодьем.

— Мостовой переход построен с использованием новых материалов и технологий, соответствует современным стандартам. Поэтому я уверен, что новый мост послужит еще не одному поколению борисоглебцев, — говорил тогда губернатор Сергей Ястребов.

