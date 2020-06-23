Во всём обвиняют чиновников: СКР возбудил уголовное дело после обрушения моста за 20 миллионов

В Ярославской области началось уголовное разбирательство после обрушения моста через реку Устье в посёлке Борисоглебском. Это случилось 22 апреля 2020 года. Дорога стоила 20 миллионов рублей, её помпезно открыли в декабре 2015 года. Тогда на открытии присутствовали губернатор региона Сергей Ястребов и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Мост построили на месте деревянного, который стоял с 1970-х, пока в 2013 году его не разрушило половодьем.
— Мостовой переход построен с использованием новых материалов и технологий, соответствует современным стандартам. Поэтому я уверен, что новый мост послужит еще не одному поколению борисоглебцев, — говорил тогда губернатор Сергей Ястребов.
Спустя два месяца и после прокурорской проверки ростовский следственный отдел СУ СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье о халатности. Обвинение предъявляется администрации Борисоглебского муниципального района.
— Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано администрацией Борисоглебского муниципального района на основании неполного пакета документов и в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о безопасности объекта, — сообщают в СУ СКР по Ярославской области. — Кроме того, вопреки акту приемочной диагностики и испытаний моста, выданному негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения как собственник объекта не разработала проект содержания моста, включающий планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкций.
Иными словами, со слов следователей, мост открыли, когда ещё не было заключения Госстройнадзора о его безопасности, а местная администрация не подумала о том, как содержать и ремонтировать мост, чтобы поддерживать его хорошее состояние со временем.