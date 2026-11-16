Пенсии пересчитают: Соцфонд изменил порядок учета стажа

С 16 ноября 2026 года начал действовать новый регламент исправления сведений о стаже и других данных, которые учитывают при назначении пенсии. В нем закрепили форму заявления, перечень подтверждающих документов и основания для отказа или приостановления процедуры. Документ утвердил своим приказом Соцфонд России. Соответствующий регламенту приказ № 1177 опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, подать заявление можно лично в отделении СФР независимо от места жительства либо через «Госуслуги». Обратиться за этой услугой через МФЦ нельзя.

Для подтверждения неучтенных периодов специалисты СФР попросят документы о трудовой деятельности или иной занятости. Регламент предусматривает уточнение сведений о работе, северном стаже, деятельности, дающей право на досрочную пенсию, а также периодах ухода родителя за ребенком до полутора лет, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим 80 лет.



Как пояснил «Новым Известиям» профессор Финансового университета Александр Сафонов, пробелы в сведениях о стаже возникают, в частности, если работодатель несвоевременно передавал данные о сотруднике в Соцфонд. Ошибки также могут появляться, если работодатель оформлял сотрудников по месту своей регистрации, хотя фактически они трудились в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Особенно часто неучтенные периоды обнаруживают при проверке работы до 2002 года и в организациях, которые впоследствии были ликвидированы, подчеркнул он.



