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Экономика Пенсии пересчитают: Соцфонд изменил порядок учета стажа

Пенсии пересчитают: Соцфонд изменил порядок учета стажа

В ведомстве рассказали, как восстановить пропущенные годы работы

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Новые правила затрагивают сведения о стаже, который учитывают при назначении страховой пенсии по старости | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНовые правила затрагивают сведения о стаже, который учитывают при назначении страховой пенсии по старости | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Новые правила затрагивают сведения о стаже, который учитывают при назначении страховой пенсии по старости

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

С 16 ноября 2026 года начал действовать новый регламент исправления сведений о стаже и других данных, которые учитывают при назначении пенсии. В нем закрепили форму заявления, перечень подтверждающих документов и основания для отказа или приостановления процедуры. Документ утвердил своим приказом Соцфонд России.

Соответствующий регламенту приказ № 1177 опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, подать заявление можно лично в отделении СФР независимо от места жительства либо через «Госуслуги». Обратиться за этой услугой через МФЦ нельзя.

Корректировку проведут бесплатно. Максимальный срок рассмотрения обращения составит 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. При задержке сведений, запрошенных в других ведомствах, процедуру могут приостановить на срок до трех месяцев.

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Для подтверждения неучтенных периодов специалисты СФР попросят документы о трудовой деятельности или иной занятости. Регламент предусматривает уточнение сведений о работе, северном стаже, деятельности, дающей право на досрочную пенсию, а также периодах ухода родителя за ребенком до полутора лет, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком, достигшим 80 лет.

Как пояснил «Новым Известиям» профессор Финансового университета Александр Сафонов, пробелы в сведениях о стаже возникают, в частности, если работодатель несвоевременно передавал данные о сотруднике в Соцфонд. Ошибки также могут появляться, если работодатель оформлял сотрудников по месту своей регистрации, хотя фактически они трудились в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Особенно часто неучтенные периоды обнаруживают при проверке работы до 2002 года и в организациях, которые впоследствии были ликвидированы, подчеркнул он.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Крайний Север МФЦ Россия Соцфонд СФР Финансовый университет
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