Характер атаки и последствия для конструкций моста власти не сообщили Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, движение транспорта по переправе приостановлено. Жителей и гостей полуострова попросили воздержаться от поездок в направлении переправы. Об инциденте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Крымский мост вновь атакован. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О развитии ситуации сообщим дополнительно. Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в мессенджере MAX.

О сроках возобновления движения по мосту пока не сообщается. Это уже вторая приостановка движения за сутки. Ночью 16 ноября мост закрывали после сообщения об атаке беспилотников: автомобильный проезд остановили в 02:22 мск, а возобновили только в реверсивном режиме в 19:04 мск. Вечером того же дня из-за ремонтных работ ограничения ввели снова.

Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти рекомендовали использовать паромное сообщение между Керчью и портом «Кавказ».



По информации вице-премьера Марата Хуснуллина, после атаки 16 ноября проходила оценка повреждений Крымского моста. Он отметил, что специалисты устанавливали сроки полного восстановления, чтобы наладить логистику. По его словам, для решения этой задачи есть опыт и все необходимые ресурсы.