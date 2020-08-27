«Дядя Сережа — хороший человек»: ярославцы вступились за чиновника, уволившегося после взрыва газа

Ярославцы вступились за чиновника, уволившегося после взрыва газа
По ярославским соцсетям прокатилась волна возмущения из-за сообщения об увольнении директора департамента по социальной поддержке населения мэрии Сергея Ивченко. Официально сообщается, что он уходит по собственному желанию.
— Сергей Валерьевич написал заявление об увольнении, — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Однако в кулуарах шепчутся, что уходу Ивченко предшествовали месяцы травли, также поговаривают, что на руководителя департамента соцподдержки свалили вину за все жалобы от жильцов взорвавшегося дома. Сам он пока хранит молчание по поводу своего ухода. За него говорят другие.
— С утра оба телефона звонили не переставая. У всех два вопроса: что случилось? За что уволен Сергей Ивченко? Звонки от чиновников, депутатов, простых граждан. Не знаю! Не понимаю! Наказывать прекрасного профессионала за чужие ошибки, промахи, некомпетентность? Его место понадобилось? Я 29 лет занимаюсь общественной работой, связанной с оказанием помощи нуждающимся. Горжусь, что удалось работать с лучшими специалистами социальной сферы — Надеждой Биочино, Еленой Волковой, Сергеем Ивченко! Вы человечны, добры и милосердны. Вы знаете большинство проблемных семей Ярославля, умеете решать проблемы лично и привлекать многочисленных сторонников. Горжусь знакомством и совместной работой. Мне стыдно, горько, обидно, — написала на своей странице в «Фейсбуке» руководитель ярославского отделения Российского фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева.
Те, кому в силу обстоятельств приходилось сталкиваться с Ивченко, с ней согласны.
— Он был настоящим другом многим особенным детям! Настоящий человек, мужчина, гражданин! Моя дочь Юляша и Сергей Валерьевич были партнёрами по сцене в инклюзивном спектакле «Тот самый Андерсен», — написала мама девушки с ДЦП, член правления ярославского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Вероника Щелкачева.
— Человек с огромным добрым сердцем, знающий своё дело. Благодаря таким, как Сергей Валерьевич Ивченко, люди понимают, кто такой настоящий профессионал, — оставила отзыв председатель правления этой же организации Наталья Пейпонен.
— Для нас, руководителей социальных учреждений города и территориальных отделов по социальной поддержке населения, Сергей Валерьевич стал своим, родным руководителем! Всезнающим, всё понимающим, вникающим в любую проблему, переживающим любую боль, как свою... Извините, но у меня боль по социальной сфере города. Я сама вжилась и прижилась в своей социальной работе. Без полной отдачи и понимания дела невозможно работать в социальной сфере, — прокомментировала новость директор ярославского дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства Ольга Лобачева.
Мамы особенных детей выкладывают фото своих ребятишек с рисунками в поддержку Ивченко. На одном из них написано: «Дядя Сережа хороший человек».
Все надеются, что руководство города не даст хода заявлению Ивченко.
Мы будем следить за ситуацией.
Сергей Ивченко работает в должности директора департамента соцподдержки с октября 2015 года. До этого он был избран главой сельского поселения Красный Профинтерн.