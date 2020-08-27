«Дядя Сережа — хороший человек»: ярославцы вступились за чиновника, уволившегося после взрыва газа

— С утра оба телефона звонили не переставая. У всех два вопроса: что случилось? За что уволен Сергей Ивченко? Звонки от чиновников, депутатов, простых граждан. Не знаю! Не понимаю! Наказывать прекрасного профессионала за чужие ошибки, промахи, некомпетентность? Его место понадобилось? Я 29 лет занимаюсь общественной работой, связанной с оказанием помощи нуждающимся. Горжусь, что удалось работать с лучшими специалистами социальной сферы — Надеждой Биочино, Еленой Волковой, Сергеем Ивченко! Вы человечны, добры и милосердны. Вы знаете большинство проблемных семей Ярославля, умеете решать проблемы лично и привлекать многочисленных сторонников. Горжусь знакомством и совместной работой. Мне стыдно, горько, обидно, — написала на своей странице в «Фейсбуке» руководитель ярославского отделения Российского фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева.



Те, кому в силу обстоятельств приходилось сталкиваться с Ивченко, с ней согласны.



— Он был настоящим другом многим особенным детям! Настоящий человек, мужчина, гражданин! Моя дочь Юляша и Сергей Валерьевич были партнёрами по сцене в инклюзивном спектакле «Тот самый Андерсен», — написала мама девушки с ДЦП, член правления ярославского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Вероника Щелкачева.

