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После взрыва дома в Ярославле из мэрии уволился директор департамента соцподдержки

Чиновник написал заявление после претензий жильцов

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Многие люди, пострадавшие от взрыва в многоэтажке, остались недовольны работой Сергея Ивченко

Многие люди, пострадавшие от взрыва в многоэтажке, остались недовольны работой Сергея Ивченко

В Ярославле из мэрии уволился директор департамента соцподдержки

Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко покидает свой пост.

— Сергей Валерьевич написал заявление об увольнении, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Известно, что сейчас чиновник дорабатывает 14-дневный срок перед непосредственным сложением полномочий.

Резко уволиться Ивченко решил после взрыва в многоэтажке на улице Батова, где погибли две женщины и 8-летний мальчик. Он отвечал за социальную поддержку жителей пострадавших квартир. И к его работе у пострадавших было много претензий.

Директором департамента по социальной поддержке Сергей Ивченко работал с октября 2015 года.

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