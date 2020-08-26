После взрыва дома в Ярославле из мэрии уволился директор департамента соцподдержки

Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко покидает свой пост.



— Сергей Валерьевич написал заявление об увольнении, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.



Известно, что сейчас чиновник дорабатывает 14-дневный срок перед непосредственным сложением полномочий.



Резко уволиться Ивченко решил после взрыва в многоэтажке на улице Батова, где погибли две женщины и 8-летний мальчик. Он отвечал за социальную поддержку жителей пострадавших квартир. И к его работе у пострадавших было много претензий.

