Мэр Ярославля уехал на две недели: кто сейчас управляет городом вместо него

В пресс-службе мэрии Ярославля объяснили отсутствие главы города Владимира Волкова на рабочем месте. Его уже вторую неделю нет на общегородском совещании, которое проходит по вторникам. Оба раза заседание вела заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. На прошлой неделе она сказала, что Владимир Волков на другом совещании, а сегодня, 4 августа, отсутствие мэра она никак не объяснила.



— Мэр ушёл в отпуск на две недели, — объяснили в пресс-службе мэрии. — Елена Новик его замещает.



Напомним, до этого в случае отсутствия мэра его обязанности исполняла первый зам — Алла Кибец. Но сейчас она в отпуске, из которого уже не выйдет на работу.

