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Мэр Ярославля уехал на две недели: кто сейчас управляет городом вместо него

Пояснения дали в пресс-службе городской администрации

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Владимир Волков ушёл в отпуск

Владимир Волков ушёл в отпуск

Мэра Ярославля не будет на рабочем месте две недели

В пресс-службе мэрии Ярославля объяснили отсутствие главы города Владимира Волкова на рабочем месте. Его уже вторую неделю нет на общегородском совещании, которое проходит по вторникам. Оба раза заседание вела заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. На прошлой неделе она сказала, что Владимир Волков на другом совещании, а сегодня, 4 августа, отсутствие мэра она никак не объяснила.

— Мэр ушёл в отпуск на две недели, — объяснили в пресс-службе мэрии. — Елена Новик его замещает.

Напомним, до этого в случае отсутствия мэра его обязанности исполняла первый зам — Алла Кибец. Но сейчас она в отпуске, из которого уже не выйдет на работу.

Между тем, на крыше дома, где снимает квартиру Владимир Волков, выросло дерево. Наш фотограф Саша Савельева нашла ещё немало зданий в Ярославле, поросших растительностью: фотоподборка.

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мэр Ярославля Владимир Волков
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