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Мэр Ярославля не пришёл на еженедельную планёрку: его место заняла заместитель

Елена Новик объяснила отсутствие главы города

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Еженедельное общегородское совещание вместо мэра провела его заместитель Елена Новик

Еженедельное общегородское совещание вместо мэра провела его заместитель Елена Новик

Мэр Ярославля Владимир Волков 28 июля не пришёл на еженедельное общегородское совещание, хотя по традиции именно он проводит его. Вместо главы города планёрку вела заместитель по соцполитике Елена Новик.

— Сегодня по поручению мэра города Владимира Михайловича Волкова наше ОГС проведу я, так как Владимиру Михайловичу нужно быть на другом совещании, — пояснила Елена Новик.

Напомним, до этого в случае отсутствия мэра его обязанности исполняла первый зам — Алла Кибец. Но сейчас она в отпуске, из которого уже не выйдет на работу.

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ОГСмэр Ярославля Владимир Волков
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