Мэр Ярославля не пришёл на еженедельную планёрку: его место заняла заместитель

Мэр Ярославля Владимир Волков 28 июля не пришёл на еженедельное общегородское совещание, хотя по традиции именно он проводит его. Вместо главы города планёрку вела заместитель по соцполитике Елена Новик.



— Сегодня по поручению мэра города Владимира Михайловича Волкова наше ОГС проведу я, так как Владимиру Михайловичу нужно быть на другом совещании, — пояснила Елена Новик.



Напомним, до этого в случае отсутствия мэра его обязанности исполняла первый зам — Алла Кибец. Но сейчас она в отпуске, из которого уже не выйдет на работу.

