Кибец — всё: из администрации Ярославля увольняется первый заместитель мэра

Первый заместитель мэра 40-летняя Ярославля Алла Кибец уедет из города. Чиновница, получившая огромные полномочия на высоком посту, решила оставить эту работу. Первым заместителем она поработала немногим больше года — мэр Владимир Волков подтвердил её назначение 20 марта 2019 года .

— Она по семейным обстоятельствам покидает пост, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Чиновница уходит в отпуск, из которого уже не вернётся. Последний её рабочий день будет 17 июля.

Алла Кибец приехала в Ярославль из подмосковсного Красково, где когда-то работала в руководстве муниципальных предприятий. А затем поехала за Владимиром Волковым в Переславль-Залесский работать первым заместителем главы. Назначение первым заместителем тогда удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец признавалась, что она не специалист во многих вопросах.