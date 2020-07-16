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Кибец — всё: из администрации Ярославля увольняется первый заместитель мэра

Приезжая из Подмосковья чиновница недолго правила городом

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Приезжая чиновница Алла Кибец неlолго проработала в Ярославле

Приезжая чиновница Алла Кибец неlолго проработала в Ярославле

Первый заместитель мэра 40-летняя Ярославля Алла Кибец уедет из города. Чиновница, получившая огромные полномочия на высоком посту, решила оставить эту работу. Первым заместителем она поработала немногим больше года — мэр Владимир Волков подтвердил её назначение 20 марта 2019 года.

— Она по семейным обстоятельствам покидает пост, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Чиновница уходит в отпуск, из которого уже не вернётся. Последний её рабочий день будет 17 июля.

Алла Кибец приехала в Ярославль из подмосковсного Красково, где когда-то работала в руководстве муниципальных предприятий. А затем поехала за Владимиром Волковым в Переславль-Залесский работать первым заместителем главы. Назначение первым заместителем тогда удивило многих, изначально даже депутаты сомневались в её компетенции и достаточном образовании для этой работы. Да и сама Алла Кибец признавалась, что она не специалист во многих вопросах.

Интересно, что именно за подписью Аллы Кибец редакция 76.RU получила один из первых ответов на запрос о продаже троллейбусного депо на улице Городской Вал. Тогда мы просили предоставить текст инвестиционного соглашения, по которому депо уже снесли, а на его месте построят многоэтажки. Чиновница текст самого соглашения не предоставила.

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мэрия Ярославляувольнение
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