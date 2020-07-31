Уволилась директор Департамента туризма, продвигавшая гардарику

Известно, что Юлия Рыбакова уходит на повышение — работать в структуре Ростуризма.



Впрочем, оценка работы Юлии Рыбаковой в Ярославской области, наверняка, среди ярославцев будет не такой однозначной. Кроме плюсов, отмеченных чиновницей, были и аспекты её работы, которые большинство ярославцев оценили негативно. Например, вложение 1,3 миллиона рублей в новый туристический бренд: «Ярославия — среднерусская гардарика».



Напомним, Юлия Рыбакова работала в Департаменте туризма с 2017 года.