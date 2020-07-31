31 июля пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.36
eur 86.25
Тема дняСтрашное ДТП с фурой на Юбилейном мосту

Все новости

Все новости
Политика

Уволилась директор Департамента туризма, продвигавшая гардарику

В правительстве рассказали о причинах её ухода

1 082
4Обсудить

Поделиться

Юлия Рыбакова ушла на повышение

Юлия Рыбакова ушла на повышение

Уволилась директор Департамента туризма Ярославской области

Директор Департамента туризма Юлия Рыбакова уволилась из правительства Ярославской области.

— Сегодня мой последний рабочий день в Департаменте туризма, — сообщила она на своей страничке в «Фейсбуке». — Я довольна результатами своей работы здесь, потому что за 3,5 года регион стал одним из лидеров российского туризма и более узнаваемым среди жителей нашей страны. Сегодня у региона есть стратегия, есть программа продвижения с учётом коронавируса. Сформированы сильные команды не только в департаменте, но и в районах. Надеюсь, в будущем быть полезной Ярославской области, в тех новых проектах и возможностях, которые откроются передо мной завтра.

Известно, что Юлия Рыбакова уходит на повышение — работать в структуре Ростуризма.

Впрочем, оценка работы Юлии Рыбаковой в Ярославской области, наверняка, среди ярославцев будет не такой однозначной. Кроме плюсов, отмеченных чиновницей, были и аспекты её работы, которые большинство ярославцев оценили негативно. Например, вложение 1,3 миллиона рублей в новый туристический бренд: «Ярославия — среднерусская гардарика».

Напомним, Юлия Рыбакова работала в Департаменте туризма с 2017 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

туризмЮлия Рыбакова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!