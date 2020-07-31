Уволилась директор Департамента туризма, продвигавшая гардарику

Уволилась директор Департамента туризма Ярославской области
Директор Департамента туризма Юлия Рыбакова уволилась из правительства Ярославской области.
— Сегодня мой последний рабочий день в Департаменте туризма, — сообщила она на своей страничке в «Фейсбуке». — Я довольна результатами своей работы здесь, потому что за 3,5 года регион стал одним из лидеров российского туризма и более узнаваемым среди жителей нашей страны. Сегодня у региона есть стратегия, есть программа продвижения с учётом коронавируса. Сформированы сильные команды не только в департаменте, но и в районах. Надеюсь, в будущем быть полезной Ярославской области, в тех новых проектах и возможностях, которые откроются передо мной завтра.
Известно, что Юлия Рыбакова уходит на повышение — работать в структуре Ростуризма.
Впрочем, оценка работы Юлии Рыбаковой в Ярославской области, наверняка, среди ярославцев будет не такой однозначной. Кроме плюсов, отмеченных чиновницей, были и аспекты её работы, которые большинство ярославцев оценили негативно. Например, вложение 1,3 миллиона рублей в новый туристический бренд: «Ярославия — среднерусская гардарика».
Напомним, Юлия Рыбакова работала в Департаменте туризма с 2017 года.