В сенаторы от Ярославской области хотят отправить бывшего советника губернатора

В правительстве Ярославской области представили нового сенатора в Совет Федерации от региона. Губернатор Дмитрий Миронов лично выбрал кандидатуру:
— Выдвинул сенатором от правительства Ярославской области Сергея Владимировича Берёзкина, — сообщил губернатор. — Это человек безупречной репутации, с огромным опытом работы в органах исполнительной власти региона. В его послужном списке различные посты государственной службы. Последние годы он возглавлял Общественную палату Ярославской области. Уверен, что он сможет достойно представлять интересы региона в высшем законодательном органе страны. Будем тесно сотрудничать по решению важнейших вопросов области на федеральном уровне так же, как и с его предшественником.
В 1977 году Сергей Берёзкин окончил автомеханический факультет Ярославского технологического института по специальности инженер-механик. В 1991 году окончил Российский социально-политический институт по специальности политолог. С 1993-го работал в администрации Ярославской области консультантом организационно-контрольного управления. После возглавлял организационно-контрольное управление при губернаторе Ярославской области. В 2008 году занимал должность заместителя губернатора, курирующего вопросы региональной безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти региона. С 2014 года С. В. Берёзкин являлся советником губернатора области по вопросам патриотического воспитания. В 2015 году стал членом Общественной палаты Ярославской области, а впоследствии и председателем.
Напомним, что ранее должность сенатора в Совете Федерации от Ярославской области занимал Игорь Каграманян. В начале июня председатель правительства Михаил Мишустин подписал приказ о его назначении на должность заместителя министра здравоохранения РФ.
Совет Федерации является «верхней» палатой Федерального Собрания — парламента Российской Федерации. В него входят по два представителя от каждого субъекта страны. Вторым сенатором от Ярославской области является Наталия Косихина — бывший мэр Данилова.