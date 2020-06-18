В сенаторы от Ярославской области хотят отправить бывшего советника губернатора

В 1977 году Сергей Берёзкин окончил автомеханический факультет Ярославского технологического института по специальности инженер-механик. В 1991 году окончил Российский социально-политический институт по специальности политолог. С 1993-го работал в администрации Ярославской области консультантом организационно-контрольного управления. После возглавлял организационно-контрольное управление при губернаторе Ярославской области. В 2008 году занимал должность заместителя губернатора, курирующего вопросы региональной безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечения взаимодействия с общественными организациями, материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти региона. С 2014 года С. В. Берёзкин являлся советником губернатора области по вопросам патриотического воспитания. В 2015 году стал членом Общественной палаты Ярославской области, а впоследствии и председателем.

Напомним, что ранее должность сенатора в Совете Федерации от Ярославской области занимал Игорь Каграманян. В начале июня председатель правительства Михаил Мишустин подписал приказ о его назначении на должность заместителя министра здравоохранения РФ.

