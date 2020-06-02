Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о назначении на пост первого заместителя министра здравоохранения РФ. Эту должность занял ярославец Игорь Каграманян — первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике.

Игорь Каграманян в 1986 году окончил Ярославский медицинский институт по специальности «врач (лечебное дело)». После он работал в Ярославской областной психиатрической больнице, был проректором Ярославской государственной медицинской академии, возглавлял департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. В 2012 году получил назначение в Министерство здравоохранения России, а затем — в Совет Федерации.