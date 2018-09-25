Заменили Лисицына: депутаты выбрали нового сенатора от Ярославской области
Сегодня депутаты Ярославской областной думы выбрали нового члена Совета Федерации, который будет представлять интересы Ярославской области. Им стала экс-мэр города Данилова Наталья Косихина.
— Я работаю в органах госуправления более 23 лет, — рассказала про себя Косихина. — Главным считаю — умение выстроить диалог.
В Совете Федерации Наталья Косихина заменит Анатолия Лисицына. О том, что это произойдёт, было известно заранее. И вообще, всё сегодняшнее заседание депутатов Ярославской областной думы прошло по сценарию.
Наталья Косихина была избрана депутатом Ярославской областной думы от партии «Единая Россия». До этого она работала мэром города Данилова.
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