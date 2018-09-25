Наталья Косихина сменит в Совете Федерации Анатолия Лисицына

Сегодня депутаты Ярославской областной думы выбрали нового члена Совета Федерации, который будет представлять интересы Ярославской области. Им стала экс-мэр города Данилова Наталья Косихина.



— Я работаю в органах госуправления более 23 лет, — рассказала про себя Косихина. — Главным считаю — умение выстроить диалог.



В Совете Федерации Наталья Косихина заменит Анатолия Лисицына. О том, что это произойдёт, было известно заранее. И вообще, всё сегодняшнее заседание депутатов Ярославской областной думы прошло по сценарию.



Наталья Косихина была избрана депутатом Ярославской областной думы от партии «Единая Россия». До этого она работала мэром города Данилова.

