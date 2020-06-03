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Жители Ярославля оценили работу мэра. Но не смогли вспомнить его имя. Видео

Глава города выступит с отчётом о работе. За два неуда он будет обязан сложить полномочия

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Сегодня мэр Ярославля отчитается за работу в прошлом году

Сегодня мэр Ярославля отчитается за работу в прошлом году

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Волков отчитается о своей работе за 2019 год (он обязан делать это каждый год).

— Мы уже получили отчёт о проделанной работе мэра и его команды на 53 листах, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Сначала Владимир Волков выступит с докладом, потом у депутатов будет возможность выступить и задать свои вопросы. После этого депутаты проголосуют за принятие отчёта.

Отчёт мэра Ярославля Владимира Волкова о работе в 2019 году

Из-за пандемии коронавируса на заседание простым людям попасть будет не так просто.

— Есть ограничение на количество присутствующих в зале заседаний — не более 50 человек, — объяснил Артур Ефремов. — На заседании будут присутствовать 38 депутатов, несколько сотрудников аппарата муниципалитета и представители Ярославской областной думы. У жителей города есть возможность посмотреть отчёт мэра на сайте муниципалитета и задать свои вопросы дистанционно.

Как вы оцениваете работу мэра Ярославля за 2019 год?

Как вы оцениваете работу мэра Ярославля за 2019 год?

    Оценки мэру за работу депутаты не ставят — процедура больше похожа на зачёт в университете (зато жители города делают это с удовольствием). Муниципалитет на голосовании либо примет отчёт мэра, либо признает его работу за прошлый год неудовлетворительной. После двух неудов (пока у Волкова нет ни одного) глава города обязан сложить свои полномочия.

    Мы решили узнать, получил бы мэр Владимир Волков зачёт за работу в прошлом году, если бы его труды оценивали простые горожане. Поэтому мы вышли на улицу и поговорили с прохожими.

    Видео: Елена Вахрушева

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    властьполитикамэрВладимир Волков
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