Жители Ярославля оценили работу мэра. Но не смогли вспомнить его имя. Видео

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Волков отчитается о своей работе за 2019 год (он обязан делать это каждый год).
— Мы уже получили отчёт о проделанной работе мэра и его команды на 53 листах, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Сначала Владимир Волков выступит с докладом, потом у депутатов будет возможность выступить и задать свои вопросы. После этого депутаты проголосуют за принятие отчёта.
Из-за пандемии коронавируса на заседание простым людям попасть будет не так просто.
— Есть ограничение на количество присутствующих в зале заседаний — не более 50 человек, — объяснил Артур Ефремов. — На заседании будут присутствовать 38 депутатов, несколько сотрудников аппарата муниципалитета и представители Ярославской областной думы. У жителей города есть возможность посмотреть отчёт мэра на сайте муниципалитета и задать свои вопросы дистанционно.
Как вы оцениваете работу мэра Ярославля за 2019 год?
Оценки мэру за работу депутаты не ставят — процедура больше похожа на зачёт в университете (зато жители города делают это с удовольствием). Муниципалитет на голосовании либо примет отчёт мэра, либо признает его работу за прошлый год неудовлетворительной. После двух неудов (пока у Волкова нет ни одного) глава города обязан сложить свои полномочия.
Мы решили узнать, получил бы мэр Владимир Волков зачёт за работу в прошлом году, если бы его труды оценивали простые горожане. Поэтому мы вышли на улицу и поговорили с прохожими.
Видео: Елена Вахрушева