Жители Ярославля оценили работу мэра. Но не смогли вспомнить его имя. Видео

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Волков отчитается о своей работе за 2019 год (он обязан делать это каждый год).



— Мы уже получили отчёт о проделанной работе мэра и его команды на 53 листах, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Сначала Владимир Волков выступит с докладом, потом у депутатов будет возможность выступить и задать свои вопросы. После этого депутаты проголосуют за принятие отчёта.

