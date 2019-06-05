Брать кредиты и покупать ЛиАЗы: топ фраз из отчёта мэра Ярославля о будущем города

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Короткая выдержка из выступления Владимира Волкова
Владимир Волков почти ничего не рассказал про прошлый год. Больше говорил о планах
Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков отчитывался о своей работе и работе городской администрации за прошлый год. Однако градоначальник с первого слова заявил, что официально мэром он стал лишь в декабре 2018 года, а значит, и отчёт свой будет в большей степени представлять за более короткий период (фактически Владимир Волков возглавил Ярославль в начале октября 2018).
Пройдясь по некоторым показателям прошлого года, Владимир Волков сделал несколько громких заявлений на будущее. Приводим его самые яркие цитаты.
Кредиты можно брать всегда
Первый и самый страшный показатель, который озвучил градоначальник, был долг бюджета Ярославля. К концу прошлого года он составил 6,9 миллиарда, а это 95% собственного бюджета города. Но у Владимира Волкова нашёлся ответ, как выходить из этой ситуации.
— Кредиты можно брать всегда, даже с таким долгом, — высказался Владимир Волков. — Очень важно не только зарабатывать деньги, но и понимать, как мы их тратим. Важно деньги не раскидывать.
Но вернёмся к истории. Долг 6,9 миллиарда рублей начал расти с момента празднования тысячелетия, с тех пор на протяжении десяти лет город брал кредиты. Отдать их за год, естественно, не получится. К концу года у нас будет разработана программа, чтобы рассчитаться с кредитами за семь лет.
10 новых детских садов
— Планируется строительство более десяти детских садов с 2019 по 2024 годы в разных районах города, — такую амбициозную цифру озвучил Волков.
Новые автобусы
— В июле поступят 10 низкопольных автобусов ЛиАЗ, — озвучил мэр Владимир Волков. — Также Минский автомобильный завод предоставил на тестирование два автобуса. В будущем мы можем рассматривать вопрос об их покупке.
На этом же заседании от имени жителей города выступал ярославец. Он пытался критиковать мэра за благоустройство в городе, но ему отключили микрофон.
Вот тебе спасибо от всех мышкинцев за такое предложение - тебя что у нас городе обидели?