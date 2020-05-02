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Впервые Владимир Путин обратился к россиянам в конце марта

Впервые Владимир Путин обратился к россиянам в конце марта

Владимир Путин в День Победы вновь выступит с обращением к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Instagram ведущий Павел Зарубин.

— Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, — заявил Песков.

Впервые Владимир Путин обратился к нации в конце марта. Тогда он рассказал о методах борьбы с коронавирусом, в том числе объявил нерабочую неделю. Позже нерабочие дни были продлены до конца апреля, а потом и до 11 мая.

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коронавирусВладимир ПутинДень Победы
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