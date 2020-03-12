«Узаконивается нищее состояние»: ярославские депутаты поддержали поправки в Конституцию

Ярославская областная дума поддержала поправки в Конституцию Фото: Ярославская областная дума

Сегодня в Ярославской областной думе собрались на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за или против поправок в главный закон страны — Конституцию. 11 марта изменения в Конституцию одобрила Госдума, в этот же день успел высказаться за и Совет Федерации. Теперь законопроект отправился в регионы для обсуждения в местных заксобраниях. Если две трети парламентов одобрят закон, он попадёт на стол президенту.

В Ярославской областной думе не обошлось без выступлений. — Меняются конституции, меняются законы, но жизнь народов России должна всегда улучшаться, должна расти зарплата, должны улучшаться заводы. Но мы за последние много лет этого не видим. Мы ездим по области и видим ухудшающееся состояние. Сейчас узаконивается нищее состояние, узакониваются низкие зарплаты. Есть политическая часть, ради которой всё это затеяно. Мне, конечно, жаль. Хотелось бы, чтобы внешняя и внутренняя политика развивались в соотношении друг с другом. Я не имею морального права поддержать данную поправку, — высказался депутат от фракции КПРФ Шакир Абдуллаев.

Его также поддержала коллега по партии Елена Кузнецова и депутат-справедливорос Сергей Хабибулин. — Документы нам поступили только сегодня. Как можно вообще познакомиться с таким количеством поправок так быстро? К чему такая спешка? Даже когда переименовывали аэропорты — это шло шесть месяцев. А тут за два месяца мы принимаем главный российский закон, — задавалась вопросами Елена Кузнецова. — Важнейший документ в усиленном темпе принимаем. Это очень печально, что парламентское большинство не поддержало поправку про выход на пенсию в 55 лет. Будем делать всё, чтобы обнулить тот пенсионный возраст, который приняли до этого, — высказался Сергей Хабибулин. Но яркие высказывания остановил председатель думы Алексей Константинов. — Рассматриваемые поправки были в открытом доступе с 20 февраля. С 5 марта практически полностью объём поправок был в открытом доступе. Лица, которые были заинтересованы в ознакомлении, изучили. Неспроста поступило столько изменений, — ответил Алексей Константинов. — Была создана высококвалифицированная рабочая группа, которая чуть ли не круглосуточно работала над ними. Это и профессорско-преподавательский состав, и юристы, и люди известные в нашей стране. Большинство поправок направлены на подчеркивание роли и значения семьи, детей в нашем обществе. И лишь незначительно — на роль государственного управления.

Интересную историю рассказал депутат Александр Гончаров. — Всё кипит вокруг одной поправки. А те, кто говорят, что надо учитывать мнение пенсионеров, людей, которые живут в нищете, вы с ними общались? Я сегодня встречался с пенсионерами Красного перевала, у которых пенсия 8–10 тысяч, а стоимость отопления на 10–20% больше, чем в городе, такая у них котельная. И на мой вопрос, как мне голосовать за поправку о продлении срока действующего президента, они, к моему удивлению, сказали: это нормальный президент, четыре года пусть ещё работает, а там посмотрим. Поэтому не надо вокруг этого ломать копья.

За поправки проголосовали: 35 депутатов поддержали их, 11 человек воздержались и никто не высказался против. Напомним, работу над поправками в Конституцию России начали 20 января 2020 года — в этот день создали рабочую группу. С того дня успели внести больше 400 изменений во многие статьи Конституции. Так, в главу о федеративном устройстве страны внесли больше 30 правок, в главу о деятельности президента — 19, в части о работе Правительства РФ — 16 поправок, о работе органов местного самоуправления — 12.