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Политика

«Узаконивается нищее состояние»: ярославские депутаты поддержали поправки в Конституцию

Но не все с ними согласились

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Ярославская областная дума поддержала поправки в Конституцию&nbsp;

Ярославская областная дума поддержала поправки в Конституцию 

Сегодня в Ярославской областной думе собрались на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за или против поправок в главный закон страны — Конституцию. 11 марта изменения в Конституцию одобрила Госдума, в этот же день успел высказаться за и Совет Федерации.

Теперь законопроект отправился в регионы для обсуждения в местных заксобраниях. Если две трети парламентов одобрят закон, он попадёт на стол президенту.

В Ярославской областной думе не обошлось без выступлений.

— Меняются конституции, меняются законы, но жизнь народов России должна всегда улучшаться, должна расти зарплата, должны улучшаться заводы. Но мы за последние много лет этого не видим. Мы ездим по области и видим ухудшающееся состояние. Сейчас узаконивается нищее состояние, узакониваются низкие зарплаты. Есть политическая часть, ради которой всё это затеяно. Мне, конечно, жаль. Хотелось бы, чтобы внешняя и внутренняя политика развивались в соотношении друг с другом. Я не имею морального права поддержать данную поправку, — высказался депутат от фракции КПРФ Шакир Абдуллаев.

Его также поддержала коллега по партии Елена Кузнецова и депутат-справедливорос Сергей Хабибулин.

— Документы нам поступили только сегодня. Как можно вообще познакомиться с таким количеством поправок так быстро? К чему такая спешка? Даже когда переименовывали аэропорты — это шло шесть месяцев. А тут за два месяца мы принимаем главный российский закон, — задавалась вопросами Елена Кузнецова.

— Важнейший документ в усиленном темпе принимаем. Это очень печально, что парламентское большинство не поддержало поправку про выход на пенсию в 55 лет. Будем делать всё, чтобы обнулить тот пенсионный возраст, который приняли до этого, — высказался Сергей Хабибулин.

Но яркие высказывания остановил председатель думы Алексей Константинов.

— Рассматриваемые поправки были в открытом доступе с 20 февраля. С 5 марта практически полностью объём поправок был в открытом доступе. Лица, которые были заинтересованы в ознакомлении, изучили. Неспроста поступило столько изменений, — ответил Алексей Константинов. — Была создана высококвалифицированная рабочая группа, которая чуть ли не круглосуточно работала над ними. Это и профессорско-преподавательский состав, и юристы, и люди известные в нашей стране. Большинство поправок направлены на подчеркивание роли и значения семьи, детей в нашем обществе. И лишь незначительно — на роль государственного управления.

Интересную историю рассказал депутат Александр Гончаров.

— Всё кипит вокруг одной поправки. А те, кто говорят, что надо учитывать мнение пенсионеров, людей, которые живут в нищете, вы с ними общались? Я сегодня встречался с пенсионерами Красного перевала, у которых пенсия 8–10 тысяч, а стоимость отопления на 10–20% больше, чем в городе, такая у них котельная. И на мой вопрос, как мне голосовать за поправку о продлении срока действующего президента, они, к моему удивлению, сказали: это нормальный президент, четыре года пусть ещё работает, а там посмотрим. Поэтому не надо вокруг этого ломать копья.

За поправки проголосовали: 35 депутатов поддержали их, 11 человек воздержались и никто не высказался против.

Напомним, работу над поправками в Конституцию России начали 20 января 2020 года — в этот день создали рабочую группу. С того дня успели внести больше 400 изменений во многие статьи Конституции. Так, в главу о федеративном устройстве страны внесли больше 30 правок, в главу о деятельности президента — 19, в части о работе Правительства РФ — 16 поправок, о работе органов местного самоуправления — 12.

Что будет дальше, когда региональные парламенты проголосуют за или против поправок, мы объясняли здесь.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Мишка
12 мар 2020 в 13:26

Кто бы сомневался . Если им прикажут они и глядя на голого человека будут в один голос кричать , ах какой он нарядный , и только не кторые из страха промолчат

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12 мар 2020 в 13:19

Депутаты от партий не могут голосовать против решения своих партий. Если ер сказало - надо принять, то и ВСЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ЕР будут голосовать за принятие предложенных поправок и закона. Если любая другая партия скажет своим членам депутатам, что надо принимать этот закон ВСЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ЭТОЙ ПАРТИИ будут голосовать так, как им прикажут.
Решение принимается БОЛЬШИНСТВОМ отданных голосов. Понятно, почему продавливается ЛЮБЫЕ АНТИНАРОДНЫЕ и в сущности АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ законы? Они продавливаются большинством голосов правящей партии и всех примкнувших к ним.

ваш господин
12 мар 2020 в 13:15

все заключенные магадана ,воркуты и колымы активно поддерживают идею обнуления сроков 😁