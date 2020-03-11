Совфед одобрил поправки в Конституцию. Что дальше?

Теперь законопроект отправится в регионы для обсуждения в местных заксобраниях. Если две трети парламентов одобрят закон, он попадет на стол президенту. Но даже после его подписи начнет действовать только третья статья, где прописана процедура вступления закона в силу.

Совет Федерации поддержал президентский закон о поправках в Конституцию. Тот самый, который чуть раньше хором одобрила Госдума и который обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Но это еще не значит, что он вступил в силу, сообщается на информационном портале Госдумы.

После этого у Конституционного суда будет семь дней, чтобы проверить, соответствуют ли Основному закону текст поправок и предложенная процедура общероссийского голосования. И здесь два пути развития: если суд найдет противоречия, то нормы не вступят в силу, а голосование отменят (и тогда у вас пропадет выходной 22 апреля), а в случае положительного заключения закон отправят на общероссийское голосование.



Изменения в российскую Конституцию вступят в силу только в том случае, если за них проголосует больше половины электората. И то — со дня официального опубликования результатов голосования. Если же изменения в Конституции поддержит меньше половины проголосовавших, они не будут одобрены и, соответственно, не вступят в силу.



Предположим, что поправки проходят народное голосование. В этом случае ждем, когда президент издаст указ об официальном опубликовании исправленной Конституции с указанием даты вступления в силу поправок.



Кстати, в поправках говорится не только об обнулении президентского срока Владимира Путина. Там также упоминается о гарантированной зарплате не ниже прожиточного минимума, обязательной индексации социальных выплат, защите института брака и других мерах.