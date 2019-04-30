«Идите общим строем»: губернатор предложил коммунистам на Первомай прошагать рядом с партией власти

Конфликт ярославских коммунистов, которым не дали пройти с первомайской демонстрацией в центре Ярославля, получил неожиданное продолжение. Напомним, партии КПРФ отказали в согласовании маршрута первомайской демонстрации — запретили идти по участку улицы Свободы. Оказалось, что часть улицы сдали в аренду частному собственнику, а уже он отказал в шествии.

Лидер оппозиционной партии в Ярославской области сегодня на заседании облдумы пытался решить этот вопрос через губернатора.

— Уже много лет нам вставляют палки в колеса. Вы говорите: пишите в мэрию. А там каждый раз находятся какие-то причины, чтобы отказать. Несколько лет нас прессуют в этом вопросе. Я понимаю, что мэрия. Но вы-то почему молчите в этом вопросе? — обратился депутат Александр Воробьёв к главе региона.