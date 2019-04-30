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Политика

«Идите общим строем»: губернатор предложил коммунистам на Первомай прошагать рядом с партией власти

Депутат от оппозиции потребовал ответить, почему его партию прессуют в Ярославле

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Коммунисты попросили губернатора заступиться за них 

Фото: Александр Воробьёв / facebook.com 

Конфликт ярославских коммунистов, которым не дали пройти с первомайской демонстрацией в центре Ярославля, получил неожиданное продолжение. Напомним, партии КПРФ отказали в согласовании маршрута первомайской демонстрации — запретили идти по участку улицы Свободы. Оказалось, что часть улицы сдали в аренду частному собственнику, а уже он отказал в шествии. 

Лидер оппозиционной партии в Ярославской области сегодня на заседании облдумы пытался решить этот вопрос через губернатора. 

— Уже много лет нам вставляют палки в колеса. Вы говорите: пишите в мэрию. А там каждый раз находятся какие-то причины, чтобы отказать. Несколько лет нас прессуют в этом вопросе. Я понимаю, что мэрия. Но вы-то почему молчите в этом вопросе? — обратился депутат Александр Воробьёв к главе региона. 

— Присоединяйтесь и идите общим строем. А что ещё вам ответить? — сказал губернатор Дмитрий Миронов. 

Но такой ответ не устроил коммуниста, который разразился бранью в адрес партии власти. Александр Воробьёв продолжал требовать от губернатора высказать своё мнение о том, что коммунистам довольно часто с трудом согласовывают места под разные акции. 

— Я помню, когда только приступил к выполнению обязанностей, с плакатами часто выходил народ на улицы. В том числе от разных компаний, чтобы поднять свой рейтинг. Правительство занимается своей плановой работой, которая должна осуществляться вне зависимости от эмоций, — ответил Миронов.

Таким образом, впервые за многие годы коммунистам не согласовали традиционное шествие в центре города. Однако сторонники партии намерены собраться на своём традиционном месте, откуда в предыдущие разы начиналось их шествие.

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ТЕГИ

коммунистыЯрОблДума1 МаядемонстрацияПервомай

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КОММЕНТАРИИ (1)

гном
30 апр 2019 в 17:45

такой толстый популизм)))) да и потом не отмыться будет