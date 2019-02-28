Владимира Волкова назвали самым необразованным мэром в стране

Критерии у рейтинга простые: больший балл начисляется за высшее образование, за количество высших образований и даже за своевременное получение. Например, если глава города получил «вышку» только после 30 лет, то по этому критерию он получит ноль баллов. Дополнительные баллы можно получить за красный диплом, за обучение в вузе из топ-100 или топ-300, за учёную степень и дополнительное профессиональное образование.

Мэра Ярославля назвали самым безграмотным главой города в стране. Он занял первое место с конца в рейтинге образованности мэров России, который составил центр социальных инноваций «Чёрный куб».

— В рейтинге не учитывались главы городов федерального значения. Всего в рейтинг вошли 79 глав, — поясняют авторы исследования.

И 79-е место досталось Владимиру Волкову, он набрал семь баллов за первое образование в ПТУ и наличие высшего образования. Такие данные приводит «Чёрный куб». Правда, «вышку» Владимир Волков получил в Московском педагогическом университете в 2011 году в возрасте 36 лет. Сейчас мэру Ярославля 43 года.

Эти данные совпадают с официальными источниками, как «Яркипедия», где уточняется, что первое высшее образование Владимир Волков получил по юридической специальности в 2011 году. Информация о наличии дополнительного образования у мэра Ярославля сейчас уточняется.

Первую строчку рейтинга занял Дмитрий Разумовский — мэр Калуги. Он окончил калужский филиал Московского государственного технического университета в 23 года, а затем прошёл три дополнительных профессиональных переподготовки. Является кандидатом экономических наук. За всё это он получил в рейтинге 21 балл.

