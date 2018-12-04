Кандидатов в мэры осталось всего семь

Накануне важнейшего для города дня — дня выборов мэра Ярославля, кандидаты на этот пост начали отваливаться один за другим. В среду депутаты муниципалитета выберут за ярославцев нового градоначальника, но список желающих занять этот пост поредел уже до семи (изначально было 10 претендентов).

Сегодня решили снять свои кандидатуры 33-летний депутат муниципалитета Юлия Миронова и 35-летний бизнесмен-строитель Владислав Крайнов. Оба кандидата собирались идти на выборы при поддержке партии «Единая Россия», но партия поддержит только одного — Владимира Волкова. Поэтому два других кандидата решили мирно самоустраниться с этих выборов.

— Партия оказала доверие одному кандидату, в рамках партийной этики я добровольно приняла решение снять свою кандидатуру. Но ряд моих тезисов и мои идеи были учтены, — прокомментировала депутат Юлия Миронова.

Таким образом завтра на муниципалитете выступят семь кандидатов в мэры Ярославля: