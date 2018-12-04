Сдались в пользу одного: список кандидатов в мэры Ярославля снова поредел
Накануне важнейшего для города дня — дня выборов мэра Ярославля, кандидаты на этот пост начали отваливаться один за другим. В среду депутаты муниципалитета выберут за ярославцев нового градоначальника, но список желающих занять этот пост поредел уже до семи (изначально было 10 претендентов).
Сегодня решили снять свои кандидатуры 33-летний депутат муниципалитета Юлия Миронова и 35-летний бизнесмен-строитель Владислав Крайнов. Оба кандидата собирались идти на выборы при поддержке партии «Единая Россия», но партия поддержит только одного — Владимира Волкова. Поэтому два других кандидата решили мирно самоустраниться с этих выборов.
— Партия оказала доверие одному кандидату, в рамках партийной этики я добровольно приняла решение снять свою кандидатуру. Но ряд моих тезисов и мои идеи были учтены, — прокомментировала депутат Юлия Миронова.
Таким образом завтра на муниципалитете выступят семь кандидатов в мэры Ярославля:
- и. о. мэра Ярославля Владимир Волков (43 года);
- ведущий радио «Эхо Москвы — Ярославль» Данила Бедяев (32 года);
- бывший депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев (47 лет);
- главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон (61 год);
- замначальника военного училища ПВО Владлен Кислов (47 лет);
- экс-замглавы Рыбинска Александр Бокарев (52 года);
- главный инженер «Регионспецстрой» Дмитрий Гаврилов (48 лет).