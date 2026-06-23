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Политика Когда возобновятся переговоры России и Украины, и на каких условиях — ответили в МИД

Когда возобновятся переговоры России и Украины, и на каких условиях — ответили в МИД

Пока что этот процесс между странами приостановлен

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О будущем переговоров в урегулировании конфликта между Россией и Украиной рассказал глава МИД Сергей Лавров | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUО будущем переговоров в урегулировании конфликта между Россией и Украиной рассказал глава МИД Сергей Лавров | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

О будущем переговоров в урегулировании конфликта между Россией и Украиной рассказал глава МИД Сергей Лавров

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Россия готова в любое время возобновить переговоры по Украине. Сделать это нужно на той точке, на которой они остановились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились», — сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

Посредником в урегулировании конфликта между странами готова выступить Турция, а также предоставить площадку для встречи делегаций. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время своего визита в Москву на прошлой неделе.

«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее — это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась», — выступил он.

По словам Фидана, напряженные отношения между Россией и Украиной могут привести к дальнейшей эскалации, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы завершить конфликт.

«Считаем, что России и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров», — сказал он.

Переговоры между Москвой и Киевом в Турции проходили уже несколько раз. Первые встречи состоялись в Стамбуле в 2022 году. Но тогда странам не удалось договориться.

Делегации встретились еще несколько раз в Турции в 2025 году. Одним из практических итогов стала договоренность об обмене пленными и меморандунами.

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Россия Украина Политика Конфликт СВО
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испытывают терпение народа*
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Пора идти на переговоры. Всё таки пятый год уже.
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